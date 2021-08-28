原标题：创新教育硕士培养模式 全面提高人才培养质量

研究生获全国教学技能大赛特等奖、一等奖

天水师范学院是一所1959年建校，2000年升本的地方本科师范院校，2011年获批“服务国家特殊需求人才培养项目——全日制教育硕士招生、培养和学位授予工作”，2018年获批硕士学位授予单位，教育硕士同时获批硕士学位授权点。

自开展研究生教育以来，学校抓牢“立德树人、服务需求、改革创新、追求卓越”主线，针对专业学位与学术学位同质化倾向，以问题为导向，以联合培养为载体，强化实践环节，积极探索高层次应用型专门人才的培养模式改革，凸显了教育硕士的职业取向和应用能力培养，为学校持续开展高层次应用型人才培养积累了经验，为全国专业学位研究生教育，尤其是经济欠发达地区高层次应用型人才培养模式创新探索了路子。

一是积极探索教育硕士实践教学培养模式改革。研究生教育伊始，学校就构建了“理论+实践”双循环人才培养模式，在不断探索完善该模式的同时，学校全面改革了教育硕士实践教学模式和培养环节，积极实施“集中实践与分段实践”相结合、“校内实践与校外实践”相结合、“理论教学与实践教学”相结合、“实践教学与毕业论文（设计）”相结合的实践教学培养方式，探索构建了“2+10+10+2”教育硕士实践教学培养模式。

“2+10+10+2”实践教学培养模式将实践教学有机嵌入到教育硕士培养的4个学期。第一学期开展为期2周的“走进学校，初为人师”教育见习活动。要求研究生完成10课时的听课任务，撰写一篇教育见习总结报告；第二学期研究生进入联合培养基地，开展为期10周的“深入课堂，全面实践”的教育实习活动。要求研究生认真完成12节课的听课任务，8节新课的教学任务，附教学设计、教学反思报告各8份，参加教研活动2次，作业讲评4次，参与主题班会2次，附策划报告1份，撰写调研报告1篇，确定论文（设计）选题；第三学期通过第一学年“理论+实践”所积淀的基本理论、发现的问题及专业发展需要，以学位论文工作为重点，开展为期10周“学研结合，反思提升”教育研习活动。要求研究生结合学位论文完成高质量调研报告1篇，新课课堂教学4节，撰写教学反思报告4篇，组织公开课教学、主题班会各1次，录制1节完整的公开课课堂教学视频，撰写1篇基于校本行动的研究报告，参加教学技能比赛（汇报课），开展学位论文（设计）工作；第四学期研究生在校内外导师的协同指导下，开展为期2周“感悟实践，全面提高”的教育研修活动。要求研究生为学位论文（设计）补充完善必要的数据和材料，设计或组织1次教研活动，完成实践教学综合评价表，提交《实践教学工作手册》等实践教学材料。

“2+10+10+2”实践教学培养模式突出了专业学位研究生的培养要求，理论与实践教学相互贯通、相互促进，支撑了优秀中小学教师能力和品质的培养，凸显了高层次应用型专门人才培养的实践取向。四位一体的见习、实习、研习、研修活动提升了研究生实战能力，在空间上做到与基础教育有效对接；形式上做到多层次、分类别、多阶段、不间断；评价上做到理论学习、教育实践、教育调查、学位论文全程跟踪监控，保证了人才培养质量。

二是构建了“U-G-S-W”教育硕士合作培养新体系。围绕培养模式改革创新，在教育硕士培养工作中，学校依托地方政府和教育主管部门，遴选辖区优质中小学（幼儿园）分批建立了21个教育硕士联合培养基地（研修基地），依托中小学“陇原名师”、教学名师、学科骨干建立了24个学科教学研究生工作站。同时，不断完善实践教学基地运行机制，明晰各方责权，逐步构建了高校—政府—中小学（幼儿园）—工作站（U-G-S-W）四位一体的教育硕士合作培养新体系，探索了“高校+行业”双主体高层次应用型人才培养的新路径。

学校依托联合培养基地，坚持学术与实践并重分批选聘校内导师147人，不唯学术，重实践分批选聘校外行业导师101人，有效保证了教育硕士培养中理论与实践的深度融合。学校坚持实施“遴选考核”“年度考核”“聘期考核”三级考核机制，建立了“遴选—培训—考核”导师队伍建设体系。学校以导师基础教育研究项目为纽带，近三年投入500余万元，先后立项基础教育教学研究项目60余项，支持专兼职导师协同开展基础教育教学研究，提升了专兼职导师教育教学能力。学校通过各种形式的交流与培训，增强了导师的学理素养和指导水平，使其将理论规约与实践经验实现真正的融合，有效促进研究生理论学习与实践活动的结合，也促进了导师自身的专业发展，支撑了教育硕士实践教学培养模式改革。

三是坚持质量第一，努力打造研究生教育品牌。学校通过在招生、培养、双导师协同指导、联合培养基地建设、学位论文等方面建立全链条的质量保障体系，并通过培养模式的探索创新，使研究生培养质量稳步提升，形成了具有一定影响的“教育硕士”品牌。

研究生教育开展8年来，学校累计获全国教育硕士教学技能大赛等奖励近30项，甘肃省优秀硕士学位论文7篇，发表基础教育研究论文500余篇。联合培养基地获全国教育硕士联合培养示范基地1个，甘肃省研究生联合培养示范基地4个。教师团队获教育部黄大年式教师团队1个，省级教学团队10个，省级教学名师6人。导师获批全国教育规划项目、国家社科基金项目、教育部人文社科项目及省级课程建设项目50余项，研究成果获全国教育专业学位教学成果奖、甘肃省教学成果奖10项，20余名教师被评为全国教育硕士优秀指导教师或优秀教学管理工作者。（汪聚应 左国防 吴原）

(责编：熊旭、吴楠)