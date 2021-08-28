杨烁壁

乡村教师是发展更加公平更有质量乡村教育的基础支撑，是推进乡村振兴的重要力量。如何推进乡村教师等乡村专业人才队伍建设，“县管乡用、岗编分离”改革是畅通人才下乡的一个实招，在巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的当下，对畅通智力、技术、专业人才下乡通道具有现实意义。

“县管乡用”，能有效破解基层专业岗位招人难、留人难。将基层一线的专业人员编制、人事、薪资等收归至县一级行政单位，由县级管理机构代替村、乡一级管理，既提高了管理水平，又减轻了基层负担。在“县管乡用”的激发下，乡村振兴人才的选、育、留、用进一步畅通，这股源头活水正让农村逐步成为人才的蓄水池。对下沉到村的各类人才，“岗编分离”的制度设计确保了引入的人才“有来有回”，这也为广大专业人才选择农村提供了必要保障。

在畅通专业人才下乡通道的实践中，用好“县管乡用、下沉到村”这一政策，进一步完善这一机制在乡村教师、乡村医生、农业科技推广人员等群体中的作用，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供了强有力的人才政策支撑。

《 人民日报 》（ 2021年08月28日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)