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开学在即 公安机关全力“护校安园”

2021年08月27日08:31 | 来源：新华网
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原标题：开学在即 公安机关全力“护校安园”

　　新华社北京8月26日电（记者任沁沁、熊丰）记者26日从公安部新闻发布会上获悉，秋季开学在即，公安部联合教育部等相关部门部署各地紧紧围绕“抗疫情、保平安”工作，全力维护疫情常态化防控下校园安全稳定。

　　今年是校园安防建设三年行动计划收官之年，截至目前，全国98%的中小学实现封闭化管理、92%中小学已配备保安员。公安部部署各地集中开展校园安全专项整治，对风险隐患进行大排查、大整改，把涉校矛盾风险解决在萌芽状态，坚决防范涉校车辆重特大道路交通事故。

　　此外，公安部将进一步优化校园周边道路交通组织，加强交通疏导，指挥接送学生车辆即停即走；充分发挥全国在校园周边设立的25万个警务室及治安岗亭，15万个“护学岗”的作用，加大巡逻密度和频次，最大限度保障学生上下学安全。

　　公安部新闻发言人张明表示，对涉校涉学生各类违法犯罪活动，全国公安机关将始终坚持“零容忍”态度，有案必查，有罪必惩，快侦快破快抓捕，严厉震慑犯罪，保障学生安全。

　　据了解，自2012年起，公安部会同中央政法委、教育部，每年开展“护校安园”专项行动，实现了涉校刑事案件连续8年下降。

(责编：郝孟佳、温璐)

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