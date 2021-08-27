原标题：“全能教师”的“增负”与“增富”

【专家视角】

“双减”意见对学校课后服务提出了明确要求，而提供课后服务的主体就是教师。那么，教师的负担增加了吗？从工作时间上看，虽说实行“弹性上下班制”，但仍可能让工作总时长有所增加；从工作内容上看，教师在课后服务中不仅要辅导答疑，还要“为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动”，这要求教师完成更丰富的教育、教学和指导工作，成为“全能教师”。单从这两方面看，教师的负担确实会加重；但从教学工作和专业发展的视角看，如果处理得宜，表面上的“增负”则可以转变为实质上的“增富”。

“增富”，首先表现在促进课上与课后统筹。以往教师对学生学习情况的了解，主要是通过学生课上的表现和课后作业的完成情况实现的。参与课后服务后，教师将有机会深入学生的课后学习和活动，近距离、全方位、针对性地了解学生的知识基础、兴趣爱好、思维方式、学习困难、个性特点，并从课上课后统筹的视角，去设计、优化课上教学和课后指导，从而提高教育教学效率。

其次，表现在推动个体与集体协作。课后服务不仅仅是对学校课堂教学的一个“增项”，更是对学校整个教育教学体系的一次重构。因为课后服务的开展，教师们的任务更多样、角色更多元、互动更频繁，这需要各级主体进行更加广泛、深入、高效的协作。对于教师个体而言，通过协作不仅能够学习他人教育教学的成功经验，提升个人的专业素养，还能获得更多的发展机会和学习资源。

最后，表现在加速观念与行为转变。课后服务，表面是对学校教育工作的重新定位和调整，深层次看，则是国家教育方针政策理念系统完善和深化的具体体现。课后服务，不仅需要行动的参与，更需要观念的升级和行为的重塑。作为教师，需要在观念上将国家方针、政策、理念转化为个人的教育观、教师观、教学观和学生观，在行为上提升自己的教学技能、教学质量，切实实现从“抓冷冰冰的分”到“育活生生的人”的转变。

总之，学校课后服务的开展，对教师是一项新任务、新挑战，但同时也是个人教学水平提升的重要契机，如何实现从“增负”向“增富”的转换，考验着每一位教师的教育信念和教育智慧。

（作者：于海波，系东北师范大学农村教育发展研究院教授）

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