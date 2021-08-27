原标题：只是辅导功课？别把家庭教育想简单了

所谓家庭教育，即父母或者其他监护人为促进未成年人健康成长，对其实施的道德品质、知识技能、文化修养、生活习惯等方面的培育、引导和影响。做好家庭教育，其实是一个终身修炼的过程。

最近，在“双减”政策背景下，某培训机构说要转型培训父母，着实引发了一番讨论。后来，机构不得不出面澄清误解，解释培训父母不是让父母学习孩子的课程再自行培训孩子。从这场误会中也足以看出，很多人对“家庭教育”的认知，还略显淡薄。

2018年，北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心牵头，在全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团开展了家庭教育状况调查。调查报告开篇就指出，我国家庭教育的现状不容乐观。许多家长对家庭教育倍感迷茫，他们迫切地希望教育好子女，但却常常感到心有余而力不足。

北京师范大学教育学部儿童发展与家庭教育研究院副院长李浩英告诉科技日报记者，子女教育是广义的家庭教育的一个分支，“做好家庭教育，其实是一个终身修炼的过程”。

家庭教育是“非常复杂”的工作

家庭教育是儿童青少年健康发展的起点和基础，是国民教育的重要组成部分。家庭教育开展得如何，关系到孩子的终身发展，关系到千家万户的幸福，也关系到国家和民族的未来。

正在审议中的家庭教育促进法草案认为，所谓家庭教育，即父母或者其他监护人为促进未成年人健康成长，对其实施的道德品质、知识技能、文化修养、生活习惯等方面的培育、引导和影响。

李浩英告诉记者，从广义家庭教育的概念来看，一个家庭的发展，需要4个方面的能力：家庭中成年人的自我成长和规划能力；家庭建设的能力，比如为家庭提供基本的物质保障，为家庭进行有审美地布置；处理大家庭关系的能力；教育子女的能力。

李浩英坦言，如果前三个父母都做得不好，把精力一股脑投入到教育孩子上，效果也不会好。

做好家庭教育，确实不容易。

“如果我们把一件事分为‘简单’‘复杂’和‘非常复杂’3种类型，那么家庭教育无疑属于最后一种。”李浩英说，一般来说，一个人在进入职场前，往往有了一定知识储备，具备履行岗位职责的基础能力。但当父母不一样，并不需要岗前培训，都是第一次当爸妈，一开始都是“菜鸟”家长。而且一般的工作总有确定性，工作一小时，就能有一小时的产出，但教育并非如此。你投入的时间，可能无法即时产出可被量化的成果。更何况，教育的对象是人。人，特别是孩子，在不断变化，必须用发展的眼光看待教育对象。教育这件事，也没有终点可言，家长终身都得为之操心。

但越是难，就越要努力。每个家庭培养的孩子，都将成长为社会上的人才。可以说，每一个家庭出产的“产品”，决定了整个国家的人才素质。家庭教育不仅在人的成长过程中发挥着重要的基础性作用，还肩负着培养社会主义建设者和接班人的重要使命。

“孩子的问题，就是父母的问题”

都说家庭是孩子的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师。从业二十多年的心理咨询师陈清处理过很多青少年心理问题案例。他直言，孩子的问题，就是父母的问题。

能够带着孩子来找他求助的父母，观念已经足够“先锋”。他们知道心理咨询，也不避讳心理咨询。但即使是这样一群人，能意识到“自己也有问题”的，用陈清的话说，是“极少极少极少数”。

父母普遍存在的问题，是焦虑。这种焦虑程度，在成年人中可能处在平均水平，但对孩子来说，有时候就太过了。“孩子是敏感的，他能从你的眼角眉梢看出你的情绪。”陈清说。

他表示，在治疗的过程中他有时不得不打着为青少年做心理咨询的幌子，来提高家长对心理学的认知水平。“如果只干预孩子不干预家长，效率会非常低。”陈清说，孩子在他这里得到疗愈，回到家里，又重新受伤，如此反复。

家庭教育决定了“心理之树”根基的健康程度。如果树根是健康的，往后遭遇挫折，就是一阵大风，伤不到要害；但如果根基本身存在问题，往后的挫折，就可能会对这棵树造成毁灭性打击。

李浩英表示，在教育孩子时，家长要明确对孩子的期待是什么，也就是想要孩子成为怎样的人。家长要依据孩子生理心理的原始特点，为他们设定一个成长目标，并确定阶段性目标和实现目标的方法。

需要注意的是，孩子身上的很多特质都遗传自父母。所以，父母应该对孩子有正确的认知，要放平心态。

教孩子，需要技巧。不是帮孩子包办一切，也不能不顾孩子的身心发展特点，一味灌输大道理。孩子年幼时，是听不懂道理的。此时，身教胜于言传。

如果孩子喜欢玩手机，父母也可以问问自己，是从什么时候开始“兢兢业业”“培养”孩子玩手机的？如果孩子没有其他兴趣爱好，不会欣赏艺术，也不进行体育锻炼，那他还剩下什么方式可以打发时间呢？

有人抱怨，自家孩子爱顶嘴。李浩英就让家长做一个实验，把整个家庭一段时间的相处过程都拍下来，然后听一听，是不是自己和家里其他人说话时，也爱顶嘴。

“你想要孩子成为什么样，你首先得做成这个样。”李浩英说，在孩子小的时候，父母就是他们的学习对象。要做合格的父母，首先自己应该是合格的人。

怎样才能成为合格优秀的父母

五六岁之前，家庭要给孩子这个“建筑工程”打地基。早期阶段，父母的视野宽，付出多，方法得当，就能激活孩子大脑中更多的神经元连接。

李浩英喜欢用“容器”作比喻。初入学校的孩子们，看起来没有差别，但其实每个小小的孩子，都抱着父母给他的容器。有的端着小饭碗，有的抱着小水缸。这样，在学校里，他们接受阳光雨露的能力，自然就会有差别。

那么，怎样才能成为合格甚至优秀的父母？

其实，能把自己活明白了，在养孩子这事上也不会表现太差。

如前文所说，家庭教育包括4方面内容，如果要改进自己的家庭教育，也要从4个方面入手。

父母想学习如何自我成长，那就做好时间管理、健康管理；想知道如何给家庭提供好的物质保障，给家庭好的审美，那可以学习绘画，装饰；想知道如何处理大家庭之间关系，心理学中关于关系的课程也有很多……如果要提升自己教育子女的能力，可以去学习儿童发展心理学，了解孩子在不同成长阶段的特点。“只是，很多家长此前并不清楚，这些内容也和家庭教育有关。”李浩英说。

家庭教育涉及的内容复杂广泛——生理健康、医疗保健知识、心理学、教育学、法律和伦理……长期以来，高校缺乏家庭教育学科。李浩英表示，没有家庭教育的学科建制，也就没有专业的、成体系的课程。

国家相关部门也在为迷茫的家长们提供帮助。

家庭教育促进法草案指出，县级以上地方人民政府及有关部门组织建立家庭教育指导服务专业队伍,加强对专业人员的培养，鼓励社会工作者、志愿者参与家庭教育指导服务工作。我国“十四五”规划也已明确，要构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系,健全学校家庭社会协同育人机制，促进家庭服务多元化发展。

现在，也有社会机构致力于为家庭教育提供指导服务。李浩英提醒，如果某家机构的培训内容，只涉及“子女教育”，只教父母怎么“对付孩子”，那它的可信度就要打个折扣了。

陈清则建议，如果孩子已经出现了心理健康问题，家长要及时寻求专业心理咨询的帮助，越早干预越好。如果放任心理问题存在下去，孩子会不断得到负面反馈，情况会越发糟糕。“有条件的家庭聘任一名心理咨询师或者心理顾问，对家庭的健康发展也会有好处。”陈清表示。（本报记者 张盖伦）

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