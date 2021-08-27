原标题：在钱学森面前“炸”出一个新学科的他走了

“郑先生是我们力学界的泰山北斗，虽然这些年他身体一直都不太好，但今天早晨得知郑先生逝世，我感到特别突然，不愿意相信，想起郑先生对我们的教诲和帮助，非常的不舍。”在接受科技日报记者采访时，中科院力学所郭亮老师怀着悲痛的心情说道。

8月25日，著名力学家，我国爆炸力学的奠基人和开拓者，中国科学院院士、中国工程院院士，国家最高科学技术奖获得者郑哲敏因病医治无效，永远地离开了我们，享年97岁。

与爆炸力学结缘 以国家需要为己任

“爆炸”这个词，听起来威力无边，让人很难与这位和蔼可亲的老人联系在一起。时间回溯到1960年秋天的一个下午，中科院力学所发生了一次小小的爆炸，硝烟散尽后，一块5厘米长宽，几毫米厚的铁板被炸成了一个规整的小碗，大家欢呼雀跃。所长钱学森兴奋不已，拿着小碗给大家看：“可不要小看这个碗，我们将来卫星上天就靠它了。”

随之，一个新兴的学科就此诞生，钱学森起名为“爆炸力学”。其创始人便是钱学森的得意门生郑哲敏。从此，郑哲敏找到了爆炸中能量释放的科学规律，“驯服”了炸药，并利用这种威力巨大的能量，解决了很多工程难题。

“在爆炸这么短的瞬间，郑先生解开了一层一层的密码。”20多岁就师从郑哲敏的中科院院士白以龙，曾将郑哲敏的学术研究过程概括为三部曲：首先，致力于前瞻性机理性研究，发现新现象，提出新概念，指出爆炸瞬间既可以是固体的也可以是流体的；接着，没有把发现停留在论文上，而是将概念突破变成可用的方法和技术；最后，拓展到各个领域的工程应用。这样，形成一个从工程到科学，从科学技术到工程的良性循环。

1924年，郑哲敏生于山东济南，曾先后师从钱伟长和钱学森,钱伟长称其“是我最好的学生之一”。与爆炸力学结缘，并非郑哲敏刻意的人生规划。“我从过去走到现在，并没有什么清晰的路线。但有一点是确定的，那就是富国强民的愿望。”郑哲敏曾说。

他心系祖国，始终以国家需要为己任，常常教育自己的学生，“要做国家所需要的，下苦功夫，啃硬骨头”。

爆炸力学的“板凳”，郑哲敏一坐就是几十年。期间，他提出了流体弹塑性模型，促进形成完备的爆炸力学学科体系，被广泛应用于地下核爆炸、穿甲破甲及钻地核爆弹等重要国防领域；他建立了爆炸力学的基本研究方法，为武器设计与武器效应评估提供了力学基础；他开辟了爆炸成形、爆炸筑堤等关键技术领域，解决了重大工程建设的核心难题。

甘为人梯 十分关心年轻人成长

与此同时，郑哲敏也是中国力学学科建设与发展的组织者和领导者之一。他参加了《1956—1967年科学技术发展远景规划》的制定。在总体把握我国力学学科发展方向的同时，他积极倡导、组织和参与弹性力学、材料力学、环境力学、海洋工程力学、灾害力学、非线性力学等多个力学分支学科的建立和发展，为推动我国力学事业的发展作出了重要贡献。

“无论是对力学所还是力学界，郑先生都作出了非常大的贡献。他对我们年轻人特别照顾，十分关心年轻人的成长，给了我们好多的建议和帮助，制定或者间接制定了很多的政策，支持年轻人更好地开展科研。”郭亮说。

在自己开展科学研究之外，郑哲敏甘为人梯，提携后学。“郑先生80多岁的时候，虽然他来所里的次数少一些，但他对科研进展的了解一点都没有松懈。我们年轻人做课题遇到困难的时候，还经常到他家里向他请教，郑先生会给年轻人指出解决问题的方向，或者从侧面给出一些解决问题的建议。”郭亮举例说道。

作为国际理论与应用力学联盟的执委，郑哲敏在国内外享有崇高的声誉和影响力。

郭亮介绍，担任国际理论与应用力学联盟执委时，郑先生经常向联盟推荐我国的年轻人，鼓励年轻人作墙报和口头报告，还多次举荐年轻人加入委员会。“在联盟里，我国科研人员越多，话语权越大，在国际力学界的地位也就越高，郑先生一直在努力提高我国力学界的地位。”郭亮说。

在担任中科院力学所所长时，郑哲敏始终秉承钱学森的“工程科学”思想办所理念，以国家重大需求为导向，以深入的科学规律认识和系统的实践检验为标准，领导了力学所各项事业的发展。

（科技日报北京8月25日电）

(责编：李依环、温璐)