原标题：放暑假应提升自我还是休息放松？过半受访者认为比例应相当

不少学生有在假期制订计划的习惯。近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1515名学生进行的一项调查显示，74.3%的受访学生认为假期规划有必要。超过半数受访者认为，假期提升自我与休息放松的时间比例应该相当。

74.3%受访学生认为假期规划有必要

调查中，74.3%的受访学生认为假期规划有必要，23.0%的受访者感觉必要性一般，仅2.7%的受访学生认为假期规划没必要。

高三毕业生赵好然感觉作假期规划非常有必要，因为规划能帮助自己更好地把控整个假期节奏，充分利用好时间。

在乌鲁木齐读初二的温子涵感觉，制订计划的最大好处是会让自己更加有条理，等到完成目标，会很有成就感，也能给自己一个正向的激励。

虽然很少能完全完成，大三学生黄梅岐依然觉得，制订计划还是很有用的，主要是 “图个心里有数”，知道要干什么，自己还缺什么，“也不用跟别人比，心态放平就不会太焦虑”。

目前正在准备考研的大三女生罗利健感觉，相比假期规划，执行力更为重要。自己的很多规划没法实现，根本原因都在于执行力不够。

超半数受访者认为，假期提升自我与休息放松的时间应相当

调查中，62.1%的受访学生认为，兴趣爱好是促使自己在假期努力提升的动力所在，56.3%的受访者认为是学业压力，54.1%的受访者表示是未来目标，31.6%的受访者表示是家人的要求。

赵好然感觉，面对即将到来的大学生活，想到未来可能会遇到更优秀的同学，想到自己的理想和人生规划，就会生出为各种未知的挑战努力奋斗的动力。不过，这并不意味着假期就不好好休息了，“劳逸结合，缺一不可”。

作为一名初二学生，温子涵在假期依然不断努力，为了在中考时能进入心仪的中学。

对于假期放松和提升自我的比例，52.4%的受访者认为应该两者相当，22.3%的受访者认为应该是放松大于提升，17.7%的受访者觉得应该是提升大于放松。

目前就读大三的曾亦辰认为，放松还是提升自我，取决于所处的不同阶段。如果是过去，她会觉得假期就要好好休息，但马上大四了，又有保研的想法，那自然应该是提升自己比较重要。“读研才有下一个暑假”，曾亦辰笑谈，这是目前促使自己继续努力提升的最大动力。

温子涵则认为，目前对自己来说，提升自我肯定要大于放松。平时在学校作业太多，有很多想看的书没时间看，刚好可以利用假期补充一些知识。

对读大三的刘可心来说，提升自己与放松休闲是一半一半的关系。大学期末那段时间压力特别大，所以她一般会在学期结束后，先好好玩儿一阵，才能有心思提升自己。在她看来，要会学更要会休息，一张一弛，才是文武之道。

中青报·中青网记者 李洁言 实习生 黄馨瑶 穆怡璇

(责编：郝孟佳、熊旭)