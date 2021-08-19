原标题：超九成受访者认为自己疫情防护做得到位

近期，国内多个省份出现新冠肺炎疫情本土确诊病例。各地都在积极有效地应对突发疫情，落细落实防护措施。对于各地的防疫措施，人们的配合程度如何？近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对2034名受访者进行的调查显示， 99.0%受访者表示外出时总能积极配合体温测量及扫健康码。65.7%的受访者关注疫苗的接种情况。92.5%的受访者认为自己的疫情防护做得到位。

本次受访者中，00后占18.8%，90后占42.8%，80后占30.0%，70后占6.5%，其他占1.8%。

99.0%受访者表示外出时总能积极配合体温测量及扫健康码

对于近期国内出现的疫情反弹或突发状况，河南省周口市19岁的本科生李子豪表示，有了上次的经验，还有充足的疫苗，他相信这次反弹会很快解决。当地虽然没有病例出现，但也做足了准备，各个街道都禁止外人进入，到大型的公共场合都要求佩戴口罩。县医院有许多青年志愿者，在门口帮忙测量体温。“本来我也想参加，可离家太远，没让报名。我打算在家附近看看是否需要志愿者”。

广州00后何家豪表示，广州如今也在加强防疫力度，很多地区都要有核酸检测结果才能通行。新闻报道会随时给人们推送提醒，感染人群、路线什么的，都会发在推文里，随时提醒人们注意。

家在新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县的本科生王旭龙讲述，7月15日回到家乡，刚进入新疆范围，就有防疫人员在列车上消毒，测体温，检查行程码、健康码，并询问有无高风险地区的返疆人员。下车后，防疫人员集中每一车厢的旅客，带领做核酸检测，做完之后方可离站。

王旭龙到家后，社区工作人员立即联系了他，告诉他要3天做一次核酸，连续做3次，无特殊情况尽量不要乱跑，防止发生突发状况。3次核酸检测做完后，还要做全民核酸。

对于各地的防疫措施，群众配合程度都非常高。调查中，99.0%的受访者表示外出时总能积极配合体温测量及扫健康码。

92.5%的受访者认为自己的疫情防护做得到位

调查中，65.7%的受访者关注疫苗的接种情况。

天津某高校辅导员梁晶晶了解到，身边的同事及家人都接种了疫苗，学生90%以上也都接种了，随着时间的推移和疫苗的普及，身边人基本都打了。“打完疫苗后，确实感觉很放心，也很骄傲”。大家都愿意接种疫苗，不仅是个人健康安全问题，也意味着大家对党和国家、对科研攻关、对政策制度的认同，也是对他人、对社会的责任感。

谢小韫前段时间去接种了疫苗，她表示，是社区网格员的宣传起了作用。“他们贴通告在小区，希望没接种的尽快接种，我就去了。很方便，去的就近的医院”，她回忆接种那天，先是查看禁忌事项，填写资料，交给录入员，扫描身份证，拿到接种的便条，就可以去诊室接种了。不用排队，三四个护士有序工作，查验信息、递疫苗、扎针。完成后留观半小时，无碍即可离开，打第一针时还叮嘱21天后再来。等到打完第二针，感到终于完成了一项任务，健康码的金边第二天就有了，“还是很有效率的，感到安全感又加强了”。

对于近期国内出现的疫情反弹或突发状况，梁晶晶感到，这次自己的心情比较平静，“因为相信国家，即使反弹，我们也终将能够控制、战胜疫情”。

北京市民向宇已经适应了每天佩戴口罩、到哪里都需要打开健康宝扫码的生活，“这很有必要。现在地区与地区之间、国与国之间的联系都非常紧密，全球疫情防控形势依然严峻，我们自己一点儿也不能松懈”。

调查中，92.5%的受访者认为自己的疫情防护做得到位，其中30.6%的受访者表示非常到位。

中青报·中青网记者 黄冲 实习生 王九龙

(责编：郝孟佳、熊旭)