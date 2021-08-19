原标题：引导青年把最好的青春留在乡村

辽宁大连青年王新征是生在农村、长在都市里的青年。2000年大学毕业时，他重返家乡大连金州区大魏家街道王家村，从海参养殖做起，慢慢地从一个“农业盲”逐渐成为一名海参养殖专家，养殖产业也越做越大，并带动了当地海水养殖业的良性发展，解决了村民100多人就业。

从业10多年来，王新征的企业固定资产规模达到2亿多元，多次获得国家相关部门颁发的全国农牧渔业丰收奖。

2015年，大魏家街道启动“品魏农场”建设，王新征作为发起人之一担任协会的秘书长，带领村民探索“互联网+农业+旅游业”的模式，将消费者引进来，将产品推出去。

通过对农业生态园的整合，大魏家街道成为樱桃采摘季的打卡圣地。王新征搭建果农与电商对接平台，进行大樱桃的线上和线下销售，开启了销售的新渠道，年均销售达50万斤以上。

2020年, 王新征策划了“为你而来”直播助农活动。邀请3位全国劳动模范为形象代言人，为当地的大樱桃代言，聘请千万粉丝的网红为大魏家农产品带货。短短两个小时直播，成交8000余单、1.2万余公斤、70余万元，打开了网络直播的新路子。这一“直播+电商”的销售模式把手机变成村民的新农具，把直播带货变成新农活，让他们在田间地头就能推销农特产品，持续增收。

多年来，王新征先后获得“全国农村青年致富带头人”“辽宁五四青年奖章”“金普好人”等荣誉。

“不管这条路多难走，我都要坚持走下去，农业是我的事业，更是我的生活。只要坚定信念，王家村一定能走出一条属于自己的致富之路。”王新征说。

同样被爱与责任“拽”回家乡的还有90后青年赵湘东。

大学毕业时，看到身边的小伙伴都以一线城市、高薪、名企为目标择业，他也曾动心，但最终选择了回乡。几年过去，经历过起起伏伏的赵湘东依然脚踏大地，坚定不移，这片他热爱的土地让他收获了幸福。

长岭镇位于大连庄河市西北部，设施农业和果树业为两大主导产业。然而，由于产销信息不对称，农产品附加值低，这里的农产品销售渠道不畅通，价格低、滞销等问题一直困扰着农户。

2017年4月，赵湘东和他的团队组建了大连市首个以基层党委政府为主导的农村电商服务（孵化）平台，形成镇党委政府主导、镇电商平台主推、村党组织主控、村合作社主营“四位一体”的工作模式，同步依托共青团“连青空间”，孵化了一批农村青年率先“触电”。

在清晨的山头采摘桃子，在夜晚头脑风暴，在宁静的午休时分碰撞创意火花，在盛夏炎热的葡萄棚里汗流浃背，在寒冬的草莓包装基地瑟瑟发抖……多年来，美工、客服、摘果、打包、质检甚至同城送货，几乎所有与电商有关的工种赵湘东都体验个遍。正是这样保姆式的服务，帮助果农们一样样把初级农产品转化为网络销售的商品，让他们尝到电商销售的甜头。

目前，赵湘东已培训有意愿发展电商的农民近2000余人，带动并实现了一批有想法、想创业的农户自立门户，尤其是农民党员搭上电商快车，成为农村电商骨干。在他和伙伴们的努力下，全镇线上线下销售草莓、蓝莓、桃子、软枣猕猴桃等农副产品数百万公斤，长岭镇“党建+电商”模式已成为当地引领乡村振兴的一面鲜红旗帜。

王新征、赵湘东这样的返乡创业青年的成长道路是团大连市委扶持创新创业青年的缩影。近年来，团大连市委围绕脱贫攻坚、乡村振兴，积极发展农村电商经济，助力农民增收。一批心怀远大理想，怀揣技能本领的大连青年纷纷返乡创业，把青春播撒在广阔的田野上。

团大连市委以深化农村青年电商培育工程为契机，加大高校毕业生和农村青年返乡创业支持力度，进一步激发青年创新创业热情，在全市营造青年创新创业良好氛围。特别是在疫情背景下，全团联动服务青年创业就业，以“扬帆筑梦·就创未来”为主题，策划开展高校创新创业大赛、青年互联网营销师训练营、“创业在大连 青春济沧海”创业事迹展播、青年大讲堂等助力青年就业创业系列行动。举办的“国聘行动”大连专场网络招聘活动，发动877家用人单位提供5.4万个岗位，吸引6万人线上报名，网络浏览量超过5000万人次。带领青年企业家代表赴上海、杭州开展项目洽谈，进行资源对接。承办多场大型线上公益招聘会，为毕业生提供就业岗位1.2万个。

未来，团大连市委还将积极开展青年创业培训、青创交流空间、青年创新创业大赛、青年择业观引领、“百校千岗”大学生招聘等活动，为青年创业者提供政策咨询、法务财税指导、资源对接、融资建议等创业扶持，整合全市各类创业孵化器资源，为青年创业者项目落地提供场地对接。强化“沪连合作”，推动青年企业家、青年创业者到先进地区学习交流。积极培养农村青年致富带头人、培育农村电商，助力农村青年成功创业、带动就业。

中青报·中青网记者 王晨

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