本报记者 赵晓霞

一直以来，加拿大都是中国学生选择的热门留学目的国之一。根据加拿大移民局公布的数据显示，2020 年加拿大留学生来源国家中，中国排在第二位。从2010 年到2020 年，在加拿大学习的中国学生人数持续增长，从5.7 万人增长至约14万人。2020年，因疫情的影响，回落至11.7万人。

理工科本科申请人数超商科

另一组数据显示，2020年中国内地留学生新增人数最多的3个省为安大略省、英属哥伦比亚省、魁北克省。相关专家表示，一方面，安大略省与英属哥伦比亚省的教育资源非常丰富，有多所世界知名大学让中国学生选择；另一方面，多伦多、温哥华、渥太华等城市均在这两个省，工作机会多，移民政策也相对成熟，对希望留在加拿大发展的留学生具有吸引力。

日前，启德教育集团在线发布《2021加拿大留学报告》（下称《报告》）。报告数据显示，2020年申请到加拿大读本科的中国留学生中，倾向理工科专业的学生占比34.31%，倾向商科的占比30.51%，倾向文科的占比21.02%。值得关注的是，申请理工科的中国学子人数超过了申请商科的中国学子人数。此外，在加拿大读硕士的中国留学生中，选择人数最多的专业是计算机工程。

部分院校线下教学逐步恢复

《报告》显示，加拿大多所高校认可中国的高考成绩，其中多伦多大学、英属哥伦比亚大学、滑铁卢大学等要求中国学生高考分数需达到一本线30至40分以上，麦克马斯特大学、韦仕敦大学要求中国学生高考分数达到一本线左右。没有参加高考的中国学生需要提交正式的说明告知申请院校放弃高考的原因，或提交学术能力评估测试（SAT）/美国大学入学考试（ACT）等考试成绩替代。其中，申请英属哥伦比亚大学的中国学生若没有高考成绩不能用ACT或SAT代替，需要3门或以上的美国大学预修课程（AP）成绩。

据启德教育相关专家介绍，中国的高中生直接申请到加拿大读本科的方案灵活，学生可通过多种路径，如本科直录、本科双录、学院转学分、社区学院等灵活便捷的方案来实现留学目标。而在加拿大中学留学的国际学生，直接申请本科的难度相对较低，这也是不少中国学生选择在中学阶段即赴加拿大留学的原因之一。该专家建议，计划留学加拿大读本科或硕士且目标定位于加拿大名校直录的学生，最好在申请开通时间之前两年半开始准备。

鉴于新冠肺炎疫情，目前赴加拿大的学签、工签等均通过网上申请。值得关注的是，麦吉尔大学、多伦多大学、达尔豪斯大学、英属哥伦比亚大学等，均于近期宣布于今年秋季开放校园，恢复线下教学。

(责编：郝孟佳、熊旭)