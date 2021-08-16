原标题：新疆塔里木大学：到最需要的地方开展科技帮扶

在新疆塔里木大学遇见张锐老师时，正赶上她开车出校门。她要赶往阿克苏地区沙雅县的一个村庄，对农民核桃树种植进行技术辅导。

新疆塔里木大学科技处副处长高山介绍，学校众多老师放弃休息时间，把科技知识送到农民手里。为做好这项工作，学校党委结合党史学习教育，专门制定出台了文件，鼓励老师深入基层、深入农牧民，深入到最需要的地方，开展科技帮扶。

高山说：“我们组织科技团队在兵团第三师51团、53团，第十四师皮山农场、一牧场、225团，和田地区墨玉县、和田县、喀什地区英吉沙县等地实施各类科技服务项目100余项，累计资金2000余万元。”这些服务项目包括以红枣、核桃等特色林果产业高效绿色生产为主，结合设施园艺的特色林果科技服务；以羊、牛高效养殖为主，结合庭院家禽养殖的畜牧业养殖科技服务；以棉、粮、饲草产业提升为主，结合农业废弃物高效利用农业科技服务；高效节水灌溉、合理施肥、土壤盐碱综合治理相结合的科技服务；现代机械装备应用及其保障的科技服务；生态环境保护与特色沙产业发展相结合的科技服务；以南疆经济社会发展为主线，积极推进南疆生态文明建设、历史与文化发展、法律与政策、民众健康生活等多方面服务。

一场更深远更有战略眼光的工作也在党史学习教育中得到快速推进。今年上半年，塔里木大学就与新疆理工学院签订了结对互助协议，与新疆应用职业技术学院和阿克苏职业技术学院签署了联合培养协议，与阿克苏地区沙雅县签署了产学研合作协议。

“最令人欣喜的是，我们与喀什大学和新疆理工学院正在积极谋划共建‘南疆高等教育联盟’。通过这种机制，我们将联合打造专业建设和人才培养共享平台、教师互聘和干部互访交流平台、学术研究与文化交流合作平台，联合成立教师教学发展中心。所有这些联合，就是希望促进区域内三校共同提升、共同发展，培养更多扎根新疆、扎根南疆、服务南疆的高层次应用人才。”对外交流合作处副处长马明说。

自开展党史学习教育后，塔里木大学通过专题学习，定期举办专题读书班，以领导领学、集中自学、专题辅导等形式，调动全校师生党员参与积极性，推动党史学习教育见行见效。《百年恰是风华正茂》《党员干部如何学好党史》《中国共产党百年辉煌》……一场场生动的党课，让塔里木大学的师生坚定了信念、增强了信心，更充满干劲；一项项出台的办实事措施与办法，调动更多的师生走出校门，走近百姓，用实际行动，推动党史学习教育见实效。

（本报记者 王瑟）

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