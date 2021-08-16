原标题：高校师生研创红色数字地图

“老乡们，这里是福建上杭县古田会议纪念馆。今天，我们重温古田会议的历史，回望中国革命的光辉历程。”在新疆喀什叶城县，安徽师范大学学生热依汗姑丽·买买提依明正带领家乡亲友用手机在线参观古田会议纪念馆。依托一款线上数字地图，他们在云端重走红色之路。

该校师生立足学科专业特色，采取“互联网+地理信息+红色旅游+党史学习”模式，自主研发红色足迹数字地图。地图围绕习近平总书记到访考察过的中共一大会址、井冈山、西柏坡等地，集红色基地导览、总书记寄语学习、在线影音讲解、VR数字三维实景参观和卫星交通导航等内容于一体，智能化十足。

数字地图制作团队成员阿芒尼沙·依来克说：“3个多月的开发制作中，我们认真收集素材、查阅资料，从中重温了党的光辉奋斗历程。”

“GIS专业是理工类学科，以前怎么也没有想到，它居然能与党史教育结合起来。这次尝试，既是惊喜也是荣耀。”该校地理信息科学专业青年教师贾蔡是数字地图的技术指导教师。他感慨：“我在设计、开发的过程中与同学们一起学习。我们会继续探索推动课程思政更多样、生动。”

该校地理与旅游学院党委副书记乔静是该数字地图项目的组织者。他说：“项目自今年4月初启动，近百名师生参与开发创作，并在过程中同进步、共成长。我们希望运用这种青年人喜闻乐见的网络教育形式，让他们足不出户便可进行沉浸式的体验学习，让党史学习‘活’起来。”

该校团委书记汪凯介绍，今年暑期“三下乡”活动期间，该校万名学子组建112支红色寻访团队奔赴祖国各地，依托“红色足迹”数字地图开展寻访和党史学习，线上线下访谈红色人物、挖掘红色故事、撰写学习心得。

在上海中共一大会址、嘉兴南湖红船边，安徽师大“传承建党精神，赓续红色血脉”调研团的学生屠晓感慨：“这里是我们党梦想起航的地方。革命历史不是冰冷的文字，红色景区更不是普通的观景台。我们要做好红色文旅，沿着革命前辈的足迹，不忘初心，继续前行。”

安徽师大学子还来到渡江战役纪念馆，重温习总书记的殷切嘱托。学生韦魏说：“我真切感受到‘江山就是人民、人民就是江山’的深刻内涵，这次实践对我来说更是一堂生动的思政课。”

“快看，咱们在3000多公里外的柴达木盆地还能通过手机浏览红色基地呢。”在青海省，安徽师大生态环境求真团队依托红色数字地图举办党史学习教育专题座谈会。“学校打造‘行走的’党史学习课堂，让我们在实践的同时，随时随地接受红色精神教育。”团队成员吴谷恩淼说。

2018级行政管理专业学生吴浩冉说：“数字地图颜值高、实用性强，会成为党史学习教育的‘新网红’，让红色文化更直观地走进大众。”

看到孩子们围坐在安徽师大支教团队成员身旁观看数字地图，四川省达州市大竹县金鸡乡中心小学党支部书记王灏说：“这个数字地图好，咱们山里的孩子也能身临其境了！”

安徽师范大学党委书记胡朝荣表示，组织万名青年学子线上线下追寻红色足迹，是推进党史学习教育内容、形式、方法创新的积极探索，学校将进一步用好用活红色教育资源，引导青年大学生传承红色基因，赓续红色血脉。

中青报·中青网记者 王海涵 王磊 通讯员 朱蕾

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