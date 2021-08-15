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陕西整治中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题

2021年08月15日08:57 | 来源：新华网
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原标题：陕西整治中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题

　　新华社西安8月14日电（记者许祖华）陕西省教育厅日前公布了中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作方案，将开展为期八个月的中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治。对违纪人员，将调离教学岗位，撤销教师资格，直至清除出教师队伍。

　　陕西省这次专项整治工作集中治理阶段从今年8月初开始，到2022年3月底结束，为期八个月，以期有效遏制个别中小学教师“课上不讲课下讲”“组织开办校外培训班”“到校外培训机构兼职”“同家长搞利益交换”等突出问题，治理和查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题。

　　陕西省教育厅要求，对专项整治中群众投诉、网络曝光、其他途径收到的问题线索组织力量深入调查核实，对学校和在职教师组织有偿补课及教师违规收受礼品礼金问题一经查实，按照有关规定严肃处理，并将违纪事实录入全国教师管理信息系统，对有关责任人进行问责，严格落实师德师风第一标准要求。对监管不力、问题频发、反响较差的地方和学校，将追究教育行政部门负责人和相关学校领导的责任。

(责编：薄晨棣、任一林)

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