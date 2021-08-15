原标题：北京市出台大中小幼一体化德育体系建设指导纲要

新华网北京8月14日电 近日，北京市委教育工委、市教委印发《北京市大中小幼一体化德育体系建设指导纲要》（以下简称《指导纲要》）。据悉，这是全国省级教育部门第一份关于大中小幼一体化德育体系建设的文件。未来，北京市将在科学规划一体化德育内容、优化一体化德育方法、整合一体化德育资源、配齐建强一体化德育队伍、完善一体化德育评价、强化一体化德育协同等9大方面17项工作中，全面加强大中小幼一体化德育体系建设，不断提升立德树人实效，推进首都学校德育工作高质量发展。

系统阐述一体化德育体系建设的目标要求

为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，落实全国教育大会精神和《关于深化教育体制机制改革的意见》要求，构建以社会主义核心价值观为引领的大中小幼一体化德育工作体系，2019年，北京市委教育工委委托北京市学校德育研究会启动《指导纲要》研制工作，聚焦一体化德育体系建设的问题和目标，在一体化德育工作探索实践基础上，开展深入调查研究，多次修改完善，于近日正式出台实施。

据了解，《指导纲要》提出，“十四五”期间，北京市将整体优化全市大中小幼一体化德育目标、内容、方法、队伍、评价体系，完善纵向衔接、横向协同的工作机制，建立德育要素融通一体、学段衔接一体、各方协同一体的德育工作新格局，实现立德树人成效进一步提升、德育工作特色进一步彰显、育人能力进一步提高的工作效果，探索形成具有首都特色的工作经验。

针对一体化德育目标设计，《指导纲要》指出，把整体性德育目标要求贯穿大中小幼各学段，落实立德树人根本任务，构建德智体美劳全面培养的教育体系。同时，尊重不同学段学生思想认知规律，把握各学段目标的差异性；关注相邻学段的德育目标设计，在起始年级和毕业年级加强与相邻学段德育目标衔接。《指导纲要》还要求优化一体化德育方法，遵循不同学段学生认知规律设计德育方法。

北京市学校德育研究会副会长、首都师范大学副校长杨志成教授介绍，《指导纲要》全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，体现了理论的权威性和指导性；立足解决当前大中小幼一体化德育的实践问题，体现了目标导向的实效性；传承和发扬首都教育形成的一体化德育发展新优势，体现了传承性和特色性；全面对标党的十八大以来的相关文件精神，做出一些突破性探索，体现了创新性和前瞻性，是大中小幼一体化德育发展的标志性成果。

科学设计一体化德育体系建设实施路径

北京市大中小幼一体化德育体系建设坚持紧扣时代特点，贴近学生实际，发挥首都优势，准确把握大中小幼各学段育人目标、内容、方法等，积极推进市区校联动、家校社一体，深化改革，积极探索，努力实现大中小幼德育工作循序渐进、螺旋上升、层层深入、有机衔接。

关于科学规划一体化德育内容，《指导纲要》指出，全面推动大中小学思政课一体化建设，发挥思政课主渠道作用，结合不同年龄段学生认知特点，建立纵向各学段层层递进、横向各课程相互配合、必修课选修课相互协调的思政课体系，实现课程目标、课程设置的有效贯通。着力加强高校课程思政和中小学学科德育，深入挖掘各类课程和教学方式中蕴含的思想政治教育资源，逐步构建起全面覆盖、类型丰富、层次递进、相互支撑的课程思政体系。系统开展一体化主题教育活动，深化“三同四起来”工作模式，每年聚焦党和国家重大主题，紧扣“知-情-意-行”教育规律，面向全市大中小学和幼儿园开展贯穿全年的主题教育活动。

针对一体化德育资源、队伍、评价和协同工作，《指导纲要》要求，统筹建设校内外一体化德育资源体系，开发具有北京特色的社会大课堂资源单位，用好红色资源，打造习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地的生动实践教学案例库。配齐建强一体化德育队伍，加强思政课教师、辅导员、班主任、心理教师等德育骨干队伍建设，开展大中小幼德育骨干教师一体化培训，完善大中小学思政课教师一体化备课机制，提升一体化德育专职队伍素质能力。完善一体化德育评价，充分发挥学生自主参与评价和家长评价的诊断作用，搭建可视化过程性评价载体，建立正反馈为主的一体化德育评价体系，提升德育评价的科学性。加强一体化德育协同，推动学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成一体化育人共同体，构建各学段衔接、社会与家庭协同的新时代一体化德育新格局。

北京市学校德育研究会副会长兼秘书长、北京教育科学研究院德育研究中心主任谢春风研究员表示，《指导纲要》在时代性、规律性和可操作性上思路明、用力深、政策实。该纲要基于大中小幼一体化德育研究理论和实践最新成果而推出，是回应新时代党和国家育人新要求、深化立德树人系统化落实机制建设、夯实“大思政课”发展基础且善用之的有力举措，将产生积极深远的影响。

积极推动一体化德育体系建设形成生动实践

为加强一体化德育工作保障，《指导纲要》明确提出，加强党对一体化德育工作的全面领导，北京市委教育工委、市教委统筹全市大中小幼一体化德育体系建设工作，加强一体化德育支撑保障和一体化德育研讨交流。各区教育主管部门、大中小学校、幼儿园还将制定具体实施方案和实施细则，突出重点任务，抓好细化落实，不断形成首都大中小幼一体化德育体系建设的生动实践。

中国教育科学研究院教育理论研究所所长吴安春研究员认为，《指导纲要》的发布是首都教育界的一件大事。该纲要对北京市大中小幼德育一体化发展进行了缜密细致、全面系统的规划，必将对一体化德育实效的提升发挥重要指导作用。同时，《指导纲要》的及时出台，体现了首都德育的首善性、示范性和引领性，将积极推进全国大中小幼一体化德育体系建设发展和立德树人工程的落地生根。

北京市委教育工委相关负责人表示，《指导纲要》的出台是深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针的具体体现，也是站在“两个一百年”的交汇点，推进首都学校德育工作高质量发展的重要举措。接下来，市级层面将建立北京市学校思想政治工作中心，加强北京市学校德育研究会建设，具体承担全市大中小幼一体化德育体系建设相关工作任务。设立大中小幼一体化德育建设专项研究课题，组织力量开展集中攻关，积极推进成果转化。定期举办相邻学段德育干部教师交流研讨会，建立跨学段学生思想行为特点调研反馈机制。

(责编：薄晨棣、任一林)