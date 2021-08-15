原标题：用“有意思”又“有意义”的综艺充实暑假

暑期到来，一系列不同类型的综艺节目开始抢占荧屏，让观众目不暇接。彰显传统文化特色的《我中国少年》第四季、《中国节日·七夕奇妙游》，聚焦少年儿童群体的《不要小看我》《超脑少年团》，开拓创新的音乐类综艺《流淌的歌声》第三季、《最美中轴线》……各种内容层出不穷，在这个盛夏不仅为观众带来欢声笑语，也提供了更多文化体验与艺术享受。

青少年节目积极向上

暑假为家长和孩子提供了增进感情与了解的亲子时光，如何与孩子相处、如何开展正确的家庭教育，成为家长在暑期的必修课。浙江卫视《不要小看我》以当前流行的观察纪实形式，聚焦儿童家庭教育，以科学为基础，缓解家长育儿焦虑，帮助孩子成长。离开家长的孩子们在节目搭建的训练营中展现出不同性格，也反映出家长在孩子成长过程中遇到的各类问题，在专家引导下，家长获得更多教育启示，孩子也在这段特别经历中发现自己的闪光点，收获了快乐和成长。北京师范大学儿童与家庭教育研究中心主任边玉芳表示，“家庭教育是一门科学，需要掌握一定的知识和技能，《不要小看我》让年轻的父母客观地了解孩子的天性，了解自己的行为和观念可能对孩子造成的影响，学习如何构建一个利于孩子成长的家庭氛围”。

除了为家长提供儿童教育的新思路，暑期档也为青少年提供了展示自我的广阔平台。曾打造《一站到底》《最强大脑》等爆款脑力节目的江苏卫视，再次让智慧光芒闪耀荧屏，推出沉浸式烧脑真人秀《超脑少年团》。节目从抽象能力、逆行力、协作力、分解力、评估能力等多个维度设置项目，通过不同的情景故事让选手和观众沉浸其中，在紧张刺激的竞技环境中展示中国少年的风采和天赋，让参赛小选手在一次次挑战中开发潜能。

暑假也是孩子充实知识、提高心智的好时机。安徽卫视少儿朗读类节目《朗朗少年》带领广大少年儿童诵读经典，将少年儿童的成长访谈与经典文章朗诵相结合，提高了青少年的学识修养，传承了中国文化，引导青少年逐步培养坚持阅读的良好习惯。

暑期综艺需要充分考虑受众心理，尤其是平衡家长和儿童之间对节目观看的不同需求。在北京交通大学语言与传播学院副教授文卫华看来，“暑期荧屏既要为少年儿童提供丰富充实的节目选择，也要正确引导家长进行科学的家庭亲子教育，主动担起电视媒体的社会责任”。

音乐类节目解读时代精神

近年来，音乐类综艺节目持续推陈出新，除了以竞演和选拔为节目核心的形式，许多节目也在不断升级创新，挖掘音乐背后具有人文气息的故事，致敬经典旋律，解读时代精神。

由广东卫视打造的大型原创音乐文化节目《流淌的歌声》强势回归，该节目不仅着重于“唱”，还用了更多篇幅去“讲”，让歌曲与歌手、歌曲与观众之间的联系更加紧密，情感更加接近。青年歌手蔡程昱在献唱《歌唱祖国》时就分享了自己与这首歌之间的缘分。蔡程昱谈道，自己在主旋律电视剧《百炼成钢》中饰演了一名红军战士，因而对老一辈革命家的精神有了更加深刻的理解。

据了解，《流淌的歌声》已经连续推出三季，文化底蕴和人文关怀已经成为这档综艺“常看常新”的核心动力。第一季用经典之声带领观众回归音乐本质；第二季引入“时代传唱团”的概念，在舞台上碰撞出文化传承的火花；第三季则着重解读时代精神，让观众通过歌声跨越百年时空、汲取精神力量。在中国传媒大学研究生院副院长、教授任孟山看来，“音乐类综艺重视人文故事的叙述和表达或将成为趋势。音乐本身是具有深刻感染力的艺术形式，而故事则可以赋予音乐多重内涵，让音乐不仅停留于观众的耳朵，更能走进观众的内心，带给人更丰富的情感和精神体验”。

此外，历史人文气息也为音乐节目注入新灵魂。北京卫视《最美中轴线》邀请知名音乐人通过实地采风收集素材并展开创作，以展演的方式传递北京中轴线的历史意义与文化内涵。在故宫采风时，三位音乐人遍寻紫禁城中的时间元素，感受古代钟表的精美巧妙，聆听乐钟奏响的美妙声音，登上鼓楼体验钟鼓声。音乐人小柯从中获得灵感，创作出歌曲《钟鼓楼》并与段奥娟、郝云在钟鼓楼广场进行路演，充满现代感的音乐旋律让古老建筑焕发新的生命力。

传统文化节目掀起国风热

除了形式上的多元，暑期档综艺节目还结合当下青年群体对国风国潮的热衷，深度挖掘民族传统文化的特色和精髓。东方卫视在热门综艺《极限挑战》的基础上推出《极限挑战宝藏行·绿水青山公益季》，深入探访内蒙古、福建、新疆、长三角等地，记录中国秀美的自然景色和人文风光，向观众展现中华传统民族文化。在第二期节目中，嘉宾走进内蒙古呼伦贝尔草原，体验内蒙古地区独具特色的达斡尔族传统曲棍球运动，感受蒙古族历史悠久的传统体育活动形式那达慕大会，展现民族文化的风情与魅力。

由河北卫视打造的《我中国少年》第四季打破往季脑力比拼的固定形式，将舞台搬到户外操场，以特色课间操展演的形式展现青少年风采。节目中，来自上海市中医药大学附属闵行晶城中学的“国风少年团”，借鉴中国传统的健身运动“五禽戏”与古代射箭文化，将民族文化融入课间操。这种形式，不仅在极具创意和趣味性的表演中达到了强身健体的效果，也传承和弘扬了中华文化与爱国精神。

先后打造了爆红网络的《唐宫夜宴》《洛神水赋》等创意舞蹈作品的河南卫视，在七夕推出《中国节日·七夕奇妙游》特别节目，让观众再度欣赏到一场顶级视觉盛宴。节目不仅巧妙演绎了牛郎织女的美丽传说，还把中国航天事业的发展与成就融入其中，将古今中国仰望星空的想象与脚踏实地的探索相结合。此次《七夕奇妙游》中的艺术形式丰富多样，既有河南代表性的地方剧种豫剧，还广泛吸收了各地传统艺术，让节目更具“爆款出圈”的潜力。

浙江师范大学文化创意与传播学院青年教师张凯滨表示，“近年来观众的审美水平不断提升，文化类综艺节目深受观众喜爱与好评，许多综艺也注重提升自身的价值输出。传统文化能够广泛获得观众的价值认同，兼备传统与流行的国风国潮会成为未来荧屏上大受欢迎的主题”。（本报记者 牛梦笛）

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