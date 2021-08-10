原标题：“双减”后，暑期“红色作业”，如何走心又走“新”

长沙高新区金桥小学供图

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做一名编辑，阅读相关影视资料、评论资料，编辑一份有关党史的独特素材；开启研学之旅，为革命烈士纪念馆做一份特别的研学攻略；手绘一张党史思维导图，让党史学习教育走心又走“新”……这个假期，独特的“红色作业”，让学生走出校门，跳出书本，行走在红色热土上，在文化中成长、在实践中锻炼，在感受、理解红色文化的基础上提升自己的综合素质，成为明德尚学、能群力行的社会栋梁——

1.让“红色作业”“动”起来

曾经“满腹公式”的江苏省清江中学高一年级丁芷馨，假期一直接受振奋人心历史的熏陶，除了公式，党史也铭记于心。

江苏省清江中学高一年级语文组在暑假作业中特别设计作业：学习百年党史，观看相关影视资料（如《觉醒年代》《理想照耀中国》建党百年庆典及文艺晚会《伟大征程》），阅读相关评论资料，自己编辑一份有关党史的独特的素材资料，资料开头加一段编者按，阐述自己选编资料的主题以及自己的理解。

“平时，我们总会花太多的时间与思维题目打交道，很少可以真正静下心来学习相对偏文科的知识，这次作业恰恰是一个良机。”丁芷馨告诉记者，她正在整理这份属于自己独一无二的素材，学习党史不仅仅是拓宽了知识面，也了解到了革命先辈们的救国强国之路，更为将来有志于报效祖国的我们奠定了坚实的基础。

地名是具有生命力的历史，地名文化是中华文化的重要组成部分。江苏淮安市民政局、教育局、慈善总会在淮阴中学、清江中学和北师大淮安学校等校在学生中开展“我心中的红色地名”主题征文活动。苏皖边区政府旧址、周恩来童年读书处旧址、周恩来纪念馆、周恩来故居、中共中央华中分局旧址、新安旅行团革命历史陈列馆等淮安市14个红色旧址成为青少年的研究对象，撰写人物传略、历史典故、名人轶事等成为他们假期的一项“红色作业”，对红色地名的认知及对其蕴含的红色文化的理解和感悟，进一步抒发爱国爱家情怀，树立崇高的理想信念。

“学校的红色育人特色作业是让学生手绘一张党史思维导图。”北师大南山附校中学部副部长、学生处主任李依樵告诉记者，学生们根据自己对党史的学习思考，把握历史发展的主题主线，精心绘制党史“思维导图”，分解细化重大历史事件、历史人物，从不同侧面、不同角度表达出自己的所思所想，从中缅怀先烈浴血奋战、英勇不屈的革命精神，深切感悟共产党人的初心使命，从党的光辉历程中汲取奋进的力量和智慧，做到坚定不移听党话、跟党走，做一名合格的接班人。

湖南省祁东县启航学校是一所九年一贯制学校，许多当地的留守儿童在这里上学。老师们介绍，暑期鼓励学生创作建党100周年主题绘画、书法、剪纸作品、手工作品等并拍照；鼓励学生记录观看建党百年相关影视作品的心得体会，以观后感、影评、手抄报、思维导图的方式呈现；学生和家长自学唱红歌，鼓励学生用手机拍摄发班级群及朋友圈。

对于北京市东城区的学生们来说，今年的暑期作业则是一场“动起来”的红色之旅。今年，数字夏令营活动的主题是“传承红色文化争做时代新人”，东城区教工委、教委面向全区中小学生打造了线上“东城区文化教育地图”，红色文化教育地图上有天安门、人民英雄纪念碑、中国国家博物馆、中国华侨历史博物馆、东交民巷、陈独秀旧居等红色教育基地，同学们可以“按图索骥”，探访平时“擦肩而过”的红色地标，并点开相应的任务链接完成相应任务。除了探访红色基地之外，还设计了观阅红色经典、了解伟大成就、采访身边党员等栏目板块。

“其实这是东城德育特别传统的一项活动，每一年都给孩子们提供丰富的板块。每个学校都会推荐给孩子们，孩子们足不出户，不受地域的限制，也不受疫情的纷扰，就能够在这个平台上参与自己喜欢的活动。从学校角度来讲，我们开学也会依照项目来统计孩子的参与数量，梳理参与活动后的成果，落实数字平台开展活动的时效性。”东城区史家小学教师万平说。

2.走心作业不是“一味输出”，更提升学习能力

暑期，袁华（化名）回到山东老家探访了95岁高龄、74年党龄的太姥爷。

“跟随着太姥爷的讲述，我仿佛来到了抗战时期的华北平原，目睹了中国共产党是如何带领广大人民群众前赴后继，等来了抗战胜利，我仿佛来到土地改革的田间地头，眼见那贫苦农民翻身把歌唱，我仿佛来到改革开放的街头巷尾，听见春风拂过人们激动的脸庞……听完太姥爷的故事，我要树立远大理想，立志为共产主义事业奋斗，我要从现在做起，培养好学习习惯，做德智体美劳全面发展的新时代好队员。”完成采访作业后，袁华在东城区数字德育网上分享了自己的感受，还展示了和戴着勋章的太姥爷的合影。

“我来讲董存瑞的故事”“我来给大家唱《团结就是力量》”……启航学校小学部校长贺娟娟向记者展示学生们的作业，“不少学生父母外出务工，暑期由爷爷奶奶照顾，他们平时也不太懂如何使用手机，但为了协助孩子完成‘红色作业’，还特意试着学拍小视频，让同学们呈现出最好的自己。”贺娟娟欣慰地说。

“出生在和平年代，弘扬民族精神，已然不需要我们如革命先烈般在战场上抛头颅，洒热血，但是革命先烈的种种精神，我们不能忘怀。”启航学校学生李旭莹说。

不同年龄，不同层次的“红色作业”带给学生不一样的体悟。“编辑一份有关党史的独特资料不仅仅是一项素材积累，更是一项将我们与时代，与国家紧密联系，让我们在学习过程中深刻理解党和国家的伟大。”清江中学学生王浩祺谈起自己的假期“红色作业”时表示，在这个过程中，不是一味接收，而是逐步提升自己独立学习的能力，为长期学习发展打下良好基础。

对北师大广州实验学校高一3班学生袁沛珊来说，完成高中学段布置的党史剧本创作暑期作业，更是一次探究。“上网搜寻资料、与同学交流意见，锻炼自己的筛选信息能力和合作能力；在演讲的过程中，提升了自己的自信心、控场能力和协调能力。”

在完成作业中，袁沛珊的兴趣越来越浓，她告诉记者，“学校可以组织学生以小组为单位对于党史不同时期进行研究探讨学习并写出学习报告，可以提议学生外出到各类党史博物馆进行参观学习，这样不仅锻炼了学生们的团结合作能力和探究能力，也丰富了学生的知识储备。”

3.探索：契合校情学情打造特色品牌

对不少学校而言，这份暑期“红色作业”也是一次综合实践活动。

活动形式是多种多样的：有学习，组织同学们关注全国少工委微信公众号，进入“讲给少先队员的党史故事”栏目，每周学习1-3个党史故事，加深对党史的认识理解；有寻访，鼓励同学们利用假期跟随家长走访红色革命场馆，开展实践体验活动、红色研学活动，用文字、照片或视频等形式记录下思考和感悟；有实践，建议同学们利用假期跟随家长参观科技馆、阅读科技类书籍，感悟建党百年科技进步，并提交贴上照片和感想的手抄报；或是利用假期动手做一个感兴趣的家庭小实验并提交实验视频。

北师大石家庄附校大队辅导员张苗苗表示，学校希望通过红色育人特色作业的方式，引导学生采用实地走访、调查研究、合作讨论、思考感悟等方式，学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，了解党领导人民创造的伟大历史。同时教育学生从小听党话，跟党走，激发民族自豪感，树立正确的人生观、价值观。

如何设计一份高质量的暑期“红色作业”，达到育人效果？

“我想，布置‘红色作业’目的是让学生树立正确的三观，增强德育教育效果。其一，红色文化是中华儿女在长期革命实践中创造的文化精髓，具备着强烈的民族凝聚力和向心力。小学需要基于本土红色资源，积极挖掘德育资源，并且采用多样化的教学方式开展教学，使得革命教育优势有效地转变成为新的德育价值。其二，红色暑假作业能够帮助小学生树立正确的‘三观’。红色文化是非常宝贵的财富，很多英雄事迹就发生在离小学生不远的祖辈身上，学生们在日常生活中会或多或少地听到和了解到这些事迹。作为小学德育教师，要将这些资源合理运用。其三，能够净化校园文化环境。将红色文化合理地应用在小学德育教育中，能够很好地减轻社会上一些不良文化对小学生的侵蚀，弥补小学德育教育的不足，为学生营造一个红色健康的学习和成长环境。”贺娟娟表示。

清江中学高一年级语文组组长崔玉谈到设计暑期作业的初衷：积累一份高质量、有价值的写作素材；要求有自己的视角，是为了引导学生放出眼光，自己来拿，从而更好地触动学生自己去体验、感受、思考；要求加“编者按”阐述自己的主题理解也是为了推进思考的深入，只有真正地理解，才可能真正地崇敬。想要把精神的种子培养成根深叶茂的大树，必须深刻理解每一个历史阶段中高尚的革命精神的珍贵之处，以及为什么珍贵；深植高尚的精神，厚培理想的种子。让学生看到精神的榜样，生发“我想要成为这样的人”的愿望；交流环节的目的是希望学生看到更多优秀的作品和优秀的伙伴。

“暑期‘红色作业’是新时代传承红色基因，落实立德树人根本任务和把握创新育人发展主旋律的有益尝试。课外红色活动成为课堂德育的有益补充，有利于学校、家庭和社会协同推进学生思想政治教育。学生通过品读红色故事、丈量红色热土，能更明确今日的幸福生活来之不易，迸发爱党爱国爱社会主义的巨大热情，坚定地与国家未来发展同向同行。”北京理工大学马克思主义学院教师张尔葭认为，为进一步突出活动的实效性和针对性，红色课后作业可以做如下探索：一是要契合校情学情，打造特色品牌。二是要精心策划，避免重复学习。三是要巩固运用学习成果，推动红色教育入脑入心。

（文中部分采访者为化名）

（本报记者 靳晓燕 刘博超 周世祥）

(责编：郝孟佳、温璐)