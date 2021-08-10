原标题：苏州工业园区用“绣花功夫”服务创业人才

顾明剑的工作几乎是“城市之间互相切换的”。

作为中国科学院上海技术物理研究所（下简称“上海技物所”）研究员、云遥动力科技（苏州）有限公司总经理，他们团队于2017年在苏州成立研究院。

让顾明剑想不到的是，研究院的落户得到了苏州工业园区的极大支持，政府帮助完成了大楼装修、设备采购和部分人员费用。“苏州引入大院大所的力度强，具有前瞻性”。

他也开启了上海、苏州两地跑的“双城记”工作，只能当天往返或者租住宾馆。后来，顾明剑专门申请了当地提供的人才优租房，生活变得十分便利，“现在我通常可以实现早上、中午或者晚上根据工作和会议，安排自由切换城市。”

为了吸引更多人才，苏州工业园区向青年人才们承诺了一个“绣花功夫”般的创业服务机制。苏州艾博生物科技有限公司（下简称“艾博生物”）创始人英博是通过参加国际精英创业周，决定落户苏州工业园区。

成立于2019年1月的艾博生物，是一家专注于信使核糖核酸（mRNA）药物研发的创新型生物医药公司。目前，艾博生物在苏州工业园区建立了科研基地。

艾博生物副总裁陈丹千说，公司成员大多是科学家，工作强度高，对于项目或团队申报手续分身乏术。这时，园区企业服务中心就会帮助他们完成手续申报。他们在申报姑苏重大创新团队时，服务中心相关负责人带着几名工作人员来帮助他们准备材料，“公司只有两个人与他们对接”。

短短几天，服务中心就做出了一份上百页纸的申报材料。最终，艾博生物成为了苏州工业园区荣获姑苏重大创新团队的4家企业之一。

近年来，苏州将生物医药产业列为“一号产业”重点打造，对标波士顿打造万亿级“中国药谷”。苏州工业园区作为“中国药谷”的核心承载区，已成为我国发展水平最高、产业与人才竞争力最强的生物医药产业园区。

前不久，第十三届苏州国际精英创业周园区分会场暨苏州国际生物医药产业博览会正式开幕。据苏州工业园区人才办相关负责人介绍，过去12年，园区借助该平台已累计引进各级领军人才304人、落户项目1134个，培育了一大批国家高新技术企业、瞪羚企业、独角兽企业和上市公司。在2020年精英周期间，园区更是落户项目264个，同比增长33.3%。

活动上还专门成立了“沪校苏企联盟”，园区将通过引入以上海交通大学为首的华东理工大学、东华大学、上海大学、上海中医药大学等5所一流高校资源，携手区内50家企业进一步“融入上海”。

苏州工业园区党工委副书记、管委会主任林小明说，“我们将持续深化营造‘人到苏州才无忧’的创新创业生态，全力打造‘创业者乐园，创新者天堂’。”

秦悦 中青报·中青网记者 李超

(责编：郝孟佳、温璐)