原标题：昔日“空心村”变身“万人艺创小镇”

小镇内创业青年为乡村制作的文化产品和包装。中青报·中青网记者 王海涵/摄

与熙熙攘攘的到访客流形成鲜明对比的是，一栋栋旧厂房改造成的艺术工作坊里，艺考生们正在心无旁骛地练习着素描。

作为安徽省特色小镇的“金字招牌”，安徽芜湖殷港艺创小镇的工作人员已经习惯了一天几批次的各种接待，那些慕名而来的到访者，除了集中感受艺创的浓郁氛围外，大多希望此行能够取到特色小镇以及乡村振兴的“真经”。

2000多名创业青年入驻创业，带动5000人就业，殷港小镇的人口实现了从3000人到1.5万人的增长，殷港村也“升级”为殷港社区。值得一提的是，乡村振兴亟需的艺创人才开始“回流”，昔日从殷港走出去的艺术生，如今学成归来，开始用艺术反哺乡村。

自强青年为小镇带来“艺术之源”

殷港毗邻主城区，随着城市化的推进率先踏上了工业化的道路，后来因为产业结构调整，一度只剩下老旧废弃的厂房，沦为“空心村”。

从“空心村”变身为“万人艺创小镇”，殷港离不开企业的运营和政府的扶持。2018年年初，芜湖县（现为湾沚区）人民政府与创业青年夏云兴任法人代表的安徽殷港小镇投资管理公司签订了《殷港艺创小镇运营协议书》，在“政府引导、企业主体、市场化动作”的原则下，将小镇15年的委托运营权交给这家专为小镇的投资运营而成立的专业公司。

随着企业租赁“空心村”地块并改造赋能，旧工业区逐渐提升为艺创新空间，以打造艺术人才的“梦工场”、乡村振兴的“创平台”。当地政府更是将小镇规划建设、产业培育和招商引资纳入县域经济发展规划进行通盘考虑。

作为殷港艺创小镇的发起人，42岁的夏云兴是第一个学成归来的艺术人才，当年伴随他而来的还有一群寄望通过艺考实现人生梦想的学生。

夏云兴自小患有小儿麻痹症，父亲倾尽家产带着他四处求医问诊，经过多次手术之后，他终于可以站立行走。他的绘画天分在一次班级征集黑板报美术作品时，被一位吴姓老师发现，那个“一等奖”是他人生第一次得到众人的肯定。从此，夏云兴痴迷画画，高中还办起了“流浪者画室”，培训参加艺考的同学，补贴生活。但由于身体残疾，他高考时没能报上师范专业，尽管那一年他的美术专业成绩是全省第二名。

进入安徽工程大学就读，大一时夏云兴就“重操旧业”，艺考培训也逐渐成为他人生的主旋律。大学毕业后，同学大都去了大城市从事工业美术设计，夏云兴因为行动不便，留在了芜湖老家继续开班办学，开始了“夏校长”的生涯。20年来，他带领团队研发近百本艺考教材，硬是把不起眼的“培训班”办成了全国性的艺术教育“航母”，并将他的顶峰教育集团的总部落户于殷港艺创小镇。

2018年，夏云兴被国务院授予“全国自强模范”荣誉称号。也是在这一年，湾沚区和殷港所在的六郞镇，一起开始发力打造“艺创小镇”，研究解决小镇建设发展主要困难和问题，出台细则，政企合力打造乡村振兴样板。

搭建艺创平台，把送出去的请回来

夏云兴深爱着生于斯长于斯的农村，他深知乡村振兴的关键在人。高高在上的艺术如果“俯下身来”，接上地气，可以释放出巨大的创造力，激活农村的经济与文化，为乡村赋能。但现实是，优秀的艺创人才在不少发达城市也是求之不得，他们又如何肯回农村？

这些年来，从顶峰教育集团走出去的艺考毕业生有3万余人，现在每年在校生有4000多人，不少进入了国内一流的美术院校，其中很多学生来自农村。但夏云兴坦言曾经陷入彷徨：他们当中有多少人回来了？难道我们教育的目的，仅仅是建一座“高考工厂”，把他们送出农村，不再回来？

在夏云兴看来，首先要给年轻人搭建一个创业的平台和栖身的空间，由此，他开始了校长向企业家的“跨界”转变。

2016年起，在地方政府的支持下，作为殷港小镇的运营方，夏云兴的团队利用艺术、创意手段对原有旧厂房进行改造提升，唤醒“沉睡资源”，提高旧空间公共服务功能、产业集聚功能，同时凸显空间改造的设计感和美学品位。

殷港小镇以艺术教育平台为依托，以特色人才集聚特色产业，引进和培育出一条包含艺术教育、文化创意、研学体验、数字科技等领域的闭环“艺创”产业链，上下游企业共计100多家，成功孵化出“六好儿郎文旅”“学豹欢乐总动员”“图优手绘地图”等品牌。在此基础上，打通供给与需求的通路，以问题为导向，围绕农村的特定场景和个性化需求，开发具体的解决方案，为乡村振兴提供一站式综合集成服务。

入驻小镇的返乡创业青年黄诗靓说：“当初来到这里，就是喜欢它的调调，这里聚集了这么多搞艺术的人，美育的氛围很浓，可以碰撞出思维的火花，在城区很难找到这样的地方。我们团队由20多个志同道合的年轻人组成，基本都是90后，大家一起开发研学项目、劳动教育课程、红色主题夏令营等模块。”

2016年，顶峰教育集团带头设立“顶峰创客基金”，一次性投入500多万元，用于扶持孵化人才培训、创意设计、动漫游戏、数字科技等文化创意初创企业。此后，多家金融机构相继与小镇签订项目投资合作协议，共同为创业者提供资金扶持。

青年“艺创”为乡村定制独一份的IP

25岁的陈子豪是从顶峰美术学校走出去的学生，在夏云兴的感召下，大学毕业后从武汉回到殷港小镇，在六好儿郎文旅公司当上了一名乡村景观规划设计师。

“六好儿郎文旅”的创始人汪斌，也是由上海“回流”殷港的创客。湾沚区立足生态农业定位，加速生产、生活、生态“三生融合”，让汪斌敏锐地看到了大好前景。“美好乡村建设，千万不能‘千村一面’，必须挖掘历史文化特质，因地制宜做出差异化的品牌。”汪斌介绍，接手项目后，团队会邀请文史专家将乡村人文历史“吃透”，再进一步凝练，进行视觉设计与产业品牌打造，“围绕乡村美食、人文、风景进行深度挖掘，为每个村子打造独一份的IP”。

六好儿郎文旅公司的一个成功案例是湾沚的龙尾张村，“在一次次对村民、村干部的走访中，我们头脑里逐渐有了‘乡愁’的概念。”为此，陈子豪和同事一起设计打造了乡愁馆、童年记忆馆、游戏影视馆，通过黑白电视机、缝纫机等老物件，再现昔日生活场景，唤起人们的记忆，记住乡愁。在此基础上，运营团队打造农家乐和采摘园，策划音乐节，让这个曾经默默无名的小村庄变身“网红打卡村”。

据了解，殷港小镇入驻企业现已主导完成乡村环境景观设计约50平方公里、美丽乡村规划约180平方公里、乡村建筑规划约30万平方米、乡村文旅规划设计约100多平方公里、农产品包装设计1000多件、乡村文创IP数十个。

近年来，殷港小镇与安徽师范大学、安徽工程大学、安徽信息工程学院等高校合作，共建大学生创业就业实训基地，每年吸引大批毕业生来小镇实习、见习、就业、创业，号召更多青年人才返乡，“为乡村呐喊”。

“我们在乡村文创作品大赛上明显感到，优秀作品逐年递增，此外，设计相关的建筑、环境专业的人才也正在向乡村汇集。”汪斌深有感触。

值得一提的是，在政府部门的推动支持下，殷港艺创小镇创新研究院、乡村文创赋能中心、芜湖中华教育科技研究所、安徽殷港文创公共服务平台、安徽殷港众创空间、殷港小镇数字创意学院等相继成立，为小镇规划建设、特色产业培育、乡村全面振兴提供智力支撑、设计服务和创新型职业人才培养。

在小镇文创产品展示大厅里，周边各乡镇的土鸡蛋、蘑菇、酱菜、蜂蜜等农产品包装经过艺术设计后，变得“活色生香”；一张张手绘地图，让乡村美景通过数字信息技术直达移动终端。

“我们用艺创的力量、科技的手段，对乡村进行整体创意设计开发，对农产品进行创意加工，设计特色包装，并为生产销售团队、小微企业提供孵化、培训、运营、IP打造、投融资等一系列服务。”夏云兴说，用艺术赋能农业，实现农民增收，才能让乡村生活真正“美”起来。

中青报·中青网记者 王磊 王海涵

(责编：郝孟佳、温璐)