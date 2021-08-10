原标题：体教融合，让学子扬威奥运赛场

杨倩，来自宁波的“00后”选手，在东京奥运会先是获得女子10米气步枪比赛的冠军，摘得本届奥运会首金，随后又在混合团体比赛中，和另一位选手搭档再次夺得金牌，成为一名双金运动员。

人们对杨倩的首金和双金赞不绝口，对她的另一个身份也羡慕不已，这位21岁的姑娘还是清华大学的大三学生。既能保持世界级的运动水平，又能进入中国最知名的高校学习，杨倩的成绩离不开体教融合培养人才的模式。

摘金夺银离不开体教融合育人理念

翻看杨倩的履历可以发现：小学四年级的时候，杨倩就凭借自己出色的天赋被选入宁波体校射击队。后来她成绩不断提升，15岁时在第一届全国青少年运动会获得了第三名，当年即入选国家青奥队。2016年，杨倩被特招进入清华附中的射击特长班。

进入清华附中后，在高强度的训练之余，杨倩还要挤出时间学习文化课。因为想要成功进入清华大学，即便作为体育特长生，录取分数也不低。最终，杨倩在高考中取得了理想成绩，顺利进入清华大学经管学院。

大学前两年，杨倩成绩一直很好。虽然为了备战奥运会，学校允许她休学一年，但她的课程仍然没有落下。

能在奥运会赛场上获得金牌，既源于其自身过硬的实力、赛时稳定的发挥，也离不开清华大学多年来“体教融合、学训结合、以学促训”的育人理念。

据了解，复建于1999年的清华大学射击队，由清华大学和国家体育总局射击射箭运动管理中心共建，实现与国家队在体育、教育资源及信息上的共享共融。学校为国家队教练员、运动员提供优质教学资源，清华射击队队员也能得到国家队专业的指导和培训，张恒、王义夫、肖俊、单红、张秋萍、高静等一批教练先后执教清华班。此外，清华射击队还与清华附中形成了贯通式培养模式，通过在各地中学或比赛中选拔好苗子，使其更早进入清华附中学习并兼顾训练，保证竞技人才不断输出。

可以看出，清华射击队“与国家射击队相融共建、与省市队合力发展、与附中一条龙培养”的体教融合、共建双赢模式，已焕发出旺盛的生命力。

以专业理论、文化知识提升运动员整体素质

在本届奥运会的中国军团名单中，杨倩的学生身份并不是个例，出自大学校园的选手已然成为一个群体，其中不仅有本科生，还有不少的硕士、博士研究生，更有像苏炳添这样的大学副教授。当然，他们当中也有不少摘金夺银的选手。

在奥运会女子跳水3米板上连得双人赛和单人赛两枚金牌的施廷懋，就是西南大学体育运动专业的博士生。据她本人介绍，参加完奥运会，她还要继续撰写博士论文，论文的主题就是研究自己如何能获得3枚奥运会金牌、6个世锦赛冠军以及4个亚运会冠军。“当我的导师和我确定了研究方向后，一开始觉得有些好笑，等着手准备了，才发现真的很难。”她说，“因为这里涉及的学科太多了，不仅有技术训练，还有运动医学、人体医学、运动恢复、运动心理学等等，一点不比训练轻松。”

来自西南大学的奥运会奖牌得主不止施廷懋一人，男子举重67公斤级冠军谌利军正在攻读西南大学的硕士学位，女子举重55公斤级银牌得主廖秋云是他的研究生同学，上届奥运会跆拳道冠军、本届奥运会男子68公斤级铜牌得主赵帅去年拿到了硕士学位，目前正在继续攻读博士学位。另外，该校体育学院运动训练专业学生张亚雯，还获得了羽毛球女双的铜牌。

西南大学体育学院党委书记郭立亚在接受媒体采访时说，这几位学生都是通过运动训练、单招考试考入了西南大学。他表示，在招生的时候，西南大学的教练和专业老师善于发现人才，在这些运动员还没有成为最顶尖或者最优秀运动员的时候，就发现了这些学生，然后动员他们报考西南大学。

据了解，施廷懋、赵帅等几位学子都是在西南大学学习一段时间以后，随着专项技术水平和文化修养提高，在大赛中显现出优秀竞技水平，才入选了国家队。“培养一位优秀的奥运选手并不是一蹴而就的，要经过长期、多层次、多方位的努力。”郭立亚表示，西南大学主要在专业理论、文化知识方面对这些学生进行培养，使他们的素质得到全面提升。而专业技能方面，更多是在他们自己的专业队教练培养下不断成长起来的。

郭立亚说，在培养方面，西南大学将运动训练专业作为特色，为学生创造更好的学习环境，给他们更多的时间去从事专业训练，另外还有一些相关政策措施，让他们能够既保证专业训练，又保证文化理论知识和专业理论学习，真正实现体教融合培养人才的模式。值得一提的是，这些高水平运动员研究生阶段的学习是3到6年的弹性学制。

从清华大学和西南大学的成绩可以看出，这些高水平运动员进入高校，不是对他们的学习和训练简单做加法，而是以学促练、深度融合。

体教融合有望成为中国体坛重要的发展趋势

在本届奥运会上，以9秒83的惊人成绩闯入男子百米决赛的苏炳添，目前是暨南大学体育学院副教授，他就是暨南大学自己培养的国际经济与贸易专业硕士。而苏炳添的公开课，是暨南大学选修课里最难抢的课程之一。

参加东京奥运会的中国军团当中，大批在校生成为中流砥柱，“学霸”们的身姿在赛场上闪耀。宁波大学的举重冠军石智勇、浙江大学的短跑名将谢震业、苏州大学的羽毛球选手何冰娇、湘潭大学的羽毛球选手贾一凡、北京师范大学的女篮队员邵婷，以及上海交通大学的赛艇选手陈云霞与张灵，都是其中的佼佼者。

当然，在奥运会上出镜率最高的高校是被称为“冠军摇篮”的北京体育大学。北京体育大学共有48名学生出征东京，参加22个项目比赛，其中就包括铅球冠军巩立姣、女子重剑冠军孙一文、里约奥运会金牌得主竞走运动员刘虹、乒乓球国手刘诗雯、跳水选手曹缘等名将。

这些“学生运动员”在东京奥运会的成功，是体教融合的典型范例。通过体教融合模式培养优秀体育人才，有望成为中国体坛重要的发展趋势。（记者 王东）

(责编：温璐、郝孟佳)