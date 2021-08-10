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北京市出台中小学教材管理办法

义务教育学校不得使用境外教材

2021年08月10日08:23 | 来源：中国青年报
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原标题：北京市出台中小学教材管理办法

　　本报北京8月9日电（中青报·中青网记者 樊未晨）记者从北京市教委获悉，近日北京市教委制定了《北京市中小学教材管理办法》。该管理办法提出，义务教育学校不得使用境外教材。北京市、区教育行政部门和学校不统一推荐中小学教辅材料，确属教育教学所需的课堂练习、同步练习、寒暑假作业、考试试卷及复习资料等，应免费提供给学生使用。

　　据了解，《北京市中小学教材管理办法》共十章四十九条。该管理办法提出北京市中小学教材实行国家、市、区和学校分级管理。市级教育行政部门牵头负责北京市中小学教材管理，细化落实制定有关教材制度规范，指导监督各区和学校课程教材工作。区级教育行政部门具体负责本区中小学教材管理，指导监督学校课程教材工作。

　　学校要严格执行国家和市区关于教材管理的政策规定，健全内部管理制度，选好用好教材。校本课程教材原则上不得跨校使用。区级教育行政部门要严格控制校本课程教材数量，对数量过多、质量不高的教材及时进行清理。

　　对于国家课程教材的选用，北京市教委提出，必须在国务院教育行政部门和北京市教育行政部门公布的中小学教学用书目录中选用。教材选用结果须在本区教育行政部门网站上公示。

　　选用的教材必须是经教育行政部门审定的版本，被擅自更改内容的教材不得选用。教材使用应严格遵照选用结果，不得以地方课程教材、校本课程教材等替代国家课程教材。同时提出，义务教育学校不得使用境外教材，普通高中学校选用境外教材，按照国家和北京市有关政策执行。

　　该管理办法提出，国家课程教材一经选用应当保持相对稳定，如需更换教材版本，由区级教育行政部门委托专业机构征求使用学校教师、学生及家长意见，形成评估报告，并向市级教育行政部门提出书面申请。市级教育行政部门同意后，区级教育行政部门按程序选用其他版本教材，原则上从起始年级开始使用新版本教材。

　　北京市教委提出，地方课程教材完成编写修订后，须按规定进行审核。新编教材和修订教材的审核分为初审和复审两个阶段。初审通过后可列入北京市中小学教学用书目录并在规定范围内进行一学年试教试用，选聘一线优秀教师进行审读，在教学环节对教材进行全面检验。试教试用范围不超过2个区，原则上应覆盖不同教育发展水平的区域和学校，且同一册教材在同一年级试教试用不超过两万名学生。

(责编：郝孟佳、温璐)

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