中青报·中青网记者 孙山 陈文琪

原标题：78.9%受访者表示通过线下游戏交到了朋友

线下游戏社交吸引了越来越多的年轻人。在参与这类游戏时，年轻人有哪些体验？近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1543名受访者进行的一项调查显示，78.9%的受访者表示通过线下游戏交到了新朋友。

受访者中，00后占24.9%，90后占51.6%，80后占19.9%，70后占3.1%，其他占0.5%。

北京某高校学生徐耐（化名）很喜欢线下社交类游戏，他通过密室、剧本杀、桌游等游戏，结识了许多年龄相仿的新朋友。他觉得这类游戏娱乐性、社交性都不错，进行了一两局游戏后，大家会变得比较熟悉。“有的游戏线索比较复杂，有时会跟不上，但也会和新老朋友在一起耐心复盘。如果你的角色比较深入人心，还能‘喜提’一两个有意思的绰号，让大家很好地记住你”。

调查中，78.9%的受访者表示通过线下游戏社交交到了新朋友。交互分析发现，00后交到新朋友的比例更高（81.0%）。

来自四川的大学生闵亮，玩过很多种线下社交游戏。他觉得通过这种方式可以有效解决新朋友的社交尴尬问题，可以通过游戏自然地代入角色，比较轻松地相互了解。不过闵亮表示，通常还是会和熟人一起去玩线下游戏。“我感觉线下游戏或许能够让不太熟悉的人，通过游戏增加了解。但对于我来说，并没有指望通过游戏认识新朋友”。

来自山西的大学生章吴凡，经常和朋友一起去玩剧本杀游戏，但她感觉自己还是和熟悉的朋友在游戏时更加放得开，“可以更加随心所欲地开玩笑。在游戏中接触新朋友的机会比较少”。

“感觉还是娱乐性大于社交属性。”大三学生张丹妮玩过很多剧本杀、桌游，她感觉，通过游戏建立新的社交关系并不是非常容易。要想在认识新朋友后，继续保持社交联系，需要在游戏之外有更多的活动。

关于参与线下游戏社交的顾虑，61.2%的受访者感觉沉浸在游戏角色中，呈现的状态不一定真实，61.1%的受访者觉得停留在浅层化的社交，不够深入，54.2%的受访者觉得娱乐性大于社交属性，社交体验弱，46.0%的受访者觉得只能看到性格中某一侧面，缺乏完整了解。

章吴凡讲述，有一次去玩剧本杀，因为人数不够需要和陌生人拼桌玩，但因为年龄、职业等差异比较大，自己在游戏过程中比较拘谨，游戏结束后也没有与对方有进一步接触。“我觉得可以带着交新朋友的心态去玩，但也不能强求。毕竟通过几个小时的游戏，还无法深入了解对方。我还了解到，有的人故意把同一个游戏玩好几遍，以此来亲近或者搭讪对方，对这种行为也需要提高警惕”。

中青报·中青网记者 孙山 实习生 陈文琪 来源：中国青年报

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