原标题：九成受访者认为线下游戏会成为年轻人社交新方式

如今，桌游、密室、剧本杀等游戏在年轻人中越来越流行。这类游戏在带给年轻人角色扮演、烧脑推理的体验外，也需要玩家有更强的参与性，可以满足年轻人的社交需求。

近日，中国青年报社社会调查中心通过问卷网（wenjuan.com），对1543名受访者进行的一项调查显示，83.6%的受访者进行过线下游戏社交，73.9%的受访者觉得这类游戏有助于拓展社交圈，增加线下联系，90.2%的受访者认为线下游戏社交会成为年轻人社交新方式。

受访者中，00后占24.9%，90后占51.6%，80后占19.9%，70后占3.1%，其他占0.5%。

84.1%受访者喜欢线下游戏社交

90后赵莉只玩过几次剧本杀和密室逃脱，但她觉得这类游戏很有意思。“一场游戏玩下来，基本会持续几个小时，沉浸其中会觉得时间过得很快。”赵莉记得自己第一次跟朋友去玩剧本杀，是和几个陌生人拼的场，选了一个历史类的剧本，不仅有书生、侠客等角色，还有对应的服饰、道具，“代入感很强，晚上吃饭时还在和朋友复盘游戏，意犹未尽”。

“就算是原本不认识的人，一个剧本就能把大家串联在一起。”赵莉喜欢一些“硬核”推理的游戏，因为在这个过程中需要不断地与其他玩家交流互动，从而串联起完整的故事，很烧脑。

“在密室里可以和好朋友们共同体验一次小冒险，大家一起想办法破解谜题，很有意思。一些沉浸式的剧本杀，可以圆一个‘侦探’梦，靠推理和找线索来破案。玩桌游的话，可以边玩边聊天，大家还会玩出很多新奇的小游戏。”北京某高校学生徐耐（化名）很喜欢线下社交类游戏，他觉得在玩线下社交游戏时，可以让陌生人快速地熟悉起来，是不错的社交破冰方式，对于熟悉的人来说，可以通过共同参与游戏，增强协作和默契。

调查中，83.6%的受访者进行过线下游戏社交，84.1%的受访者喜欢线下游戏社交。

大三学生张丹妮玩过很多剧本杀、桌游，她觉得线下的游戏不仅可以维系已有的社交关系，让好友聚会不再局限在吃饭、逛街，还可以把线上的社交逐步发展到线下。“有的同学之前不太熟悉，想要进一步接触，就可以约着玩这类游戏”。

调查中，67.8%的受访者觉得线下游戏社交吸引年轻人的地方在于参与人数较多，通过组局不断拓展社交圈，65.5%的受访者觉得在面对面游戏中，有更加直接的交流，59.6%的受访者觉得是需要角色扮演、推理，社交更有趣味性。其他还有：借助游戏话题破冰，减少冷场情况（53.0%），在完成任务设定中，更加充分了解对方（40.6%），游戏容易上手，更加容易展开沟通（30.5%）等。

王盼（化名）在北京朝阳区某剧本杀场馆做兼职店员，她喜欢看推理小说，因为一档探案类综艺节目，她喜欢上了玩剧本杀游戏。现在她在兼职做游戏主持人，也会构思一些小剧本。王盼说，来玩剧本杀游戏的大多是年轻人，有些是喜欢推理，有些是为了聚会、团建，“到了周末会很火爆，有的场次需要提前预约”。

王盼觉得线下游戏丰富了年轻人的社交方式，“这类游戏让宅在网络上的年轻人，有了更多面对面社交的机会，更有互动性”。

90.2%受访者认为线下游戏会成为年轻人社交新方式

来自山西的大学生章吴凡，最开始是抱着好奇的心态体验了剧本杀游戏，后来就被游戏的“沉浸体验”所吸引，有时间就会跟朋友一起去玩。章吴凡感觉，近几年线下游戏社交在年轻人中很火热，相比传统的娱乐活动，这类游戏更为新颖。

张丹妮说，自己玩过的剧本杀大多有角色性别要求，一般是男女数量对等的，她觉得和不太熟悉的异性玩，可以观察了解对方的思维方式、行为特点，“可以比较直观地了解一个人，而且还可以避免‘尬聊’，就算不是抱着社交的目的，在游戏中也能感受到乐趣”。

对于线下游戏在社交中发挥的作用，73.9%的受访者觉得是有助于拓展社交圈，增加线下联系，70.5%的受访者觉得可以避免网络社交局限性，社交更有真实感。

“聚会时容易不知所措，不知道做什么好。在游戏中，大家更容易放松下来，畅所欲言。” 章吴凡觉得线下游戏可以很好地缓解社交中的尴尬，而且与线上相比，线下游戏集中了时间，让人几个小时都沉浸在游戏互动中，跟朋友的交流也更高效，“游戏的沉浸式特点，可以带动参与者的情绪，体验感、参与感都很强”。

赵莉觉得几个小时玩下来，除了游戏的快乐体验外，也会有其他的收获，“一些剧本会有比较强烈的情感沉浸，你会不知不觉地被代入到角色中。还有一些密室游戏，主题与我们日常生活相关，比如教育理念、科技伦理等”。

“平时朋友聚会，聊着聊着会不由自主地想刷手机。但在紧凑的游戏中，你根本不会想去碰手机。”赵莉觉得线下游戏在社交上，对于性格内向的人，也是比较友好的，“不用担心没有话题，聊天不会太尴尬。如果是表现欲比较强的人，还可以飙演技”。

数据显示，60.6%的受访者感觉线下游戏社交可以创造更多共同话题，减少“尬聊”等局面，46.3%的受访者觉得这类游戏可以改变碎片化社交方式，让社交更加深入。

章吴凡觉得现在线下游戏产业正在蓬勃发展，相关的游戏主题很迎合市场潮流和年轻人的喜好，可以获得年轻人的关注。对于想扩大社交圈的人来说，通过游戏可以结识到一些兴趣爱好相同的新朋友，“我觉得是一种比较快捷、有效的交友方式”。

调查中，90.2%的受访者认为线下游戏会成为年轻人社交新方式，90后受访者认为会的比例更高（92.0%）。（记者 孙山 实习生 陈文琪）

(责编：温璐、李依环)