原标题：多部门多措并举 解群众生育后顾之忧

“这次优化生育政策，不仅是简单地从二孩到三孩的数量调整，更重要的是全面部署配套支持政策。”7月21日上午，在国务院新闻办召开的新闻发布会上，国家卫健委副主任于学军在解读《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称《决定》）时指出，这些政策措施将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，切实解决群众的后顾之忧，释放生育潜能，促进家庭和谐幸福。

我国是世界上人口最多的国家，人口问题始终是影响经济社会发展的基础性、全局性和战略性问题。第七次人口普查数据显示，2020年，我国出生人口下降到1200万，总和生育率为1.3。我国总人口增长势头明显减弱，老龄化程度不断加深，预计“十四五”期间将进入中度老龄化阶段，2035年前后进入重度老龄化阶段。

在此背景下，《决定》出台，要求依法实施三孩生育政策，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，降低生育、养育、教育成本。于学军说，现阶段实行三孩生育政策及配套支持措施的主要考量，一方面是为了平缓生育水平下降的趋势，积极应对生育水平持续走低带来的风险，推动实现适度的生育水平，改善人口结构，应对人口老龄化；另一方面，是为了继续巩固脱贫攻坚和全面建成小康社会的成果，促进人与自然的和谐共生。

“养育成本的快速提高是当下人口生育面临的主要矛盾。”国家发展改革委社会发展司司长欧晓理在发布会上说，经济负担、子女照料、女性对职业发展的担忧等都成为“不愿生”“不敢生”等制约生育的主要因素，国家在宣布实施三孩生育政策后，网上关于“生不起”“养不起”的反映也比较集中，体现了人民群众对生育支持政策的期盼。

婴幼儿无人照料是制约生育的一个重要原因。目前，我国有0-3岁婴幼儿4200万左右，调查显示，其中1/3的婴幼儿家庭有比较强烈的托育服务需求，“但是实际现在的供给为5.5%左右，供给和需求缺口确实还很大。”国家卫健委人口家庭司司长杨文庄在发布会上说。

《决定》提出要发展普惠托育服务体系，建立健全支持政策和标准规范体系，大力发展多种形式的普惠服务，并加强综合监管。

杨文庄表示，《决定》鼓励有条件的用人单位在工作场所为职工提供托育服务，调动国企、社会、资本等各类主体积极投入托育行业。同时，将建立托育服务登记备案、信息公示和质量评估制度，完善综合监管、动态监管，坚决守住托育服务安全和健康的底线。

此外，《决定》还在完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益等方面做了相关规定。

“提高学前教育的普及普惠水平，实现幼有善育，是服务国家人口发展战略、促进三孩政策顺利实施的重要举措。”教育部基础教育司司长吕玉刚在发布会上说，到2020年，全国学前三年的幼儿园毛入园率已达85.2%，普惠性幼儿园覆盖率达到84.7%，有效缓解了长期以来存在的“入园难”“入园贵”问题。到2025年，全国学前三年毛入园率要达到90%以上，并且要进一步提高普惠性幼儿园覆盖率。

此外，教育部还充分考虑出生人口的变化和城镇化进程，以县（区）为单位，科学布局普惠性幼儿园。要大力发展公办园，完善小区配套幼儿园建设管理机制。近几年，教育部回收了两万多所幼儿园，增加了416万个学位，有效支撑了普及普惠目标的实现。与此同时，教育部将积极支持民办园提供普惠性服务，健全城乡学前教育公共服务体系。

孩子放学时间和家长下班时间不一致也是众多家庭的痛点。对此，吕玉刚表示，教育部推出的“5+2”模式，将保证工作日每天都开展课后服务，每天课后服务时间不少于两小时。“要求每个义务教育阶段学校都要做好课后服务工作，每个学校结合自己的办学特色，制定具体实施方案，确保今年秋季开学后，实现（义务教育阶段）学校全覆盖。”（记者 刘昶荣）

(责编：温璐、李依环)