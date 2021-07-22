原标题：多部委详解三孩政策 破解“养不起”难题

6月23日，南京东南大学附属中大医院产科，新挂牌的“‘三孩’生育咨询门诊”引人注目

日前，《中共中央 国务院关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定》向社会公布。7月21日，国新办召开发布会介绍《决定》的有关内容。

会上，国家卫生健康委副主任于学军回答北京青年报记者有关为何现阶段实施三孩生育政策的提问时表示，“七人普”提供了全面、权威的数据，统一了各方面的思想认识。

为何现阶段实施三孩政策？

于学军应询表示，这次实行三孩生育政策及配套措施，是中央根据新的人口形势，在科学研究、综合研判的基础上作出的重大决策。

他提到，人口问题涉及方方面面，牵一发而动全身，加之中国城乡发展不平衡、区域发展不平衡、人口发展不平衡，所以难免对生育水平变化趋势的判断，以及对如何完善生育政策的政策选择上、路径选择上会有不同的认识，这也符合一般的认识规律。这期间，我们适逢十年一次的全国人口普查，全面查清了人口的数量、质量、结构、分布等各个方面的情况，准确反映了当前人口变化的趋势性特点，给我们提供了一次最全面、最权威的人口数据支持，这也验证了我们这几年来一系列研究的结果和一系列的判断。所以，进一步统一了各方面的思想认识，也为中央科学决策提供了支撑。“七普”数据公布不久，中央就作出了实施三孩生育政策及配套支持措施的决定。

于学军还指出，三孩政策的主要考量一方面是为了平缓生育水平下降的趋势，改善人口结构。另一方面，是为了继续巩固脱贫攻坚和全面建成小康社会的成果，促进人与自然的和谐共生。

三孩政策会有多大作用？

于学军就此表示，第七次人口普查的结果显示，单独两孩政策和全面两孩政策取得了积极成效。2016年、2017年这两年出生人口都在1700万以上。但是到2018年以后，却出现了连续三年下降的情况，而且下降的幅度很大。2020年我国出生人口数量是1200万，总和生育率是1.3。根据我们对2021年上半年人口出生监测的情况来看，今年的出生人口和生育水平仍然会呈现走低的趋势。与此同时，人口老龄化程度进一步加深，未来一段时期，将持续面临人口长期均衡发展的压力。

三孩政策后会否出现明显的生育率上升？他认为，人口再生产与物质再生产是不一样的。人口再生产的周期长，影响因素多，生育决策的因素很复杂，而且涉及方方面面。短期内，我们是希望释放生育潜能，平缓出生人口下降的趋势。从长期看，关键取决于积极生育支持措施是否能够很好地衔接，是不是能够真正落地，这需要我们各地各部门各方面共同努力，积极支持。

取消社会抚养费意味着什么？

北青报记者注意到，此次《决定》里取消了社会抚养费和相关的处罚规定，引发外界关注。

就此国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄回应称，我们国家人口发展的战略目标发生了重大变化。我们现在是促进人口长期均衡发展，这跟上世纪七八十年代控制人口过快增长，以及进入新世纪以来稳定低生育水平的人口发展目标是不一样的。所以，社会抚养费等制约措施确实不合时宜了，需要及时废止。

但他也强调，实施三孩政策也是计划生育政策，地方应当根据国家政策要求，完善制定地方人口发展规划，支持家庭发展，保障妇女儿童权益。从家庭角度来讲，应当平等协商，有计划、负责任地安排生育子女的数量和时间。“所以，我觉得我们未来的生育政策是倡导性的。”

杨文庄还提到，不应夸大社会抚养费对落实计划生育政策的作用。计划生育政策是一项综合实施的政策，得到了人民群众的支持和拥护，社会抚养费的作用是很小的。

“养不起”怎么办？

会上，于学军透露，后续，相关部门还会根据中央《决定》的总体要求，出台一系列的实施措施。相关配套支持措施，目前已经作了初步分工。

具体而言，国家发展改革委社会发展司司长欧晓理回应“养不起”问题表示，这次中央《决定》明确了将配套支持措施和三孩生育政策作为一个整体组合提出，要求将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑，提出了覆盖全生命周期的一揽子支持举措。比如，在促进优生优育方面，实施妇女儿童健康服务能力建设相关工程，扩大妇幼健康服务供给。在扩大托育服务方面，制定托育服务发展相关专项规划，开展普惠托育专项行动，推动城市制定整体解决方案，支持有条件的用人单位为职工提供托育服务等。在减轻教育负担方面，推动城镇小区配套幼儿园治理，持续提升普惠性幼儿园覆盖率，改进校内教学质量和教育评价，全面开展课后文体活动、社会实践项目和托管服务，推动放学时间与父母下班时间衔接，严格规范校外培训等。此外，在完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益等方面，也都将研究制定一系列政策措施。

杨文庄透露，截至6月30日，在卫健委全国托育机构备案系统里，已有4000多家机构通过了备案，目前还有1万多家积极申请。

教育部基础教育司司长吕玉刚透露，2020年，全国学前三年的毛入园率已达到了85.2%，普惠性幼儿园覆盖率达到了84.7%，有效缓解了长期以来存在的“入园难”“入园贵”问题。到2025年，全国学前三年毛入园率要达到90%以上，并且要进一步提高普惠性幼儿园覆盖率。此外，截至今年5月底，全国共有10.2万所义务教育学校开展了课后服务，有6500万学生参加了课后服务。今年秋季开学后，要做到义务教育学校课后服务全覆盖，实现课后服务的结束时间和家长的下班时间相衔接。（记者 董鑫 李岩）

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