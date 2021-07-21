2021年6月26日至7月6日，来自清华大学五道口金融学院、清华大学计算机科学与技术系共计15名师生深入云南省怒江傈僳族自治州进行为期11天的实践调研，从传统金融、新兴金融、公共部门、基层一线等领域多角度增进对金融实践的认知。

图为清华大学五道口金融学院赴云南怒江暑期社会实践支队

在参观国际减贫交流中心时，同学们通过和社区党支书的详尽沟通，充分了解到这一由8个镇、40个自然村、10个民族组成的社区是如何从零开始建设，一步步由农村转变为城市。

沿山路蜿蜒直上福贡县亚坪村，现依靠种植草果、茶叶等经济作物和云黄连、重楼等中药材实现提产增收目标，彻底摆脱“春种一山坡，秋收一箩筐”的困境，村民收入显著改善。傈僳族汉子肯里海2016年出任村党总支书记，“让群众富起来，让村寨美起来，是我最大的心愿”，肯里海笑着和支队成员说道。

在十余天的怒江考察过程中，成员一行广泛走访异地搬迁扶贫社区、片马边境口岸、福贡县扶贫车间等代表性前沿一线，同当地百姓、边防战士和多民族群众进行对话交流；支队还充分发挥青年学生的专业能力，举办社区防范金融诈骗宣讲、民族中学党史宣讲与学习经验分享等活动。

7月5日上午，实践支队来到怒江州人民政府，就实践活动的所见、所闻、所思、所想向州政府、州人民银行等机构的领导干部做总结汇报。怒江州人民政府副州长王仕平、副秘书长李慧俊、州人民银行行长孙翌、清华大学五道口金融学院党委副书记王正位等参与座谈会议。

图为总结汇报会议现场

李慧俊对实践支队的报告给予了高度评价。他表示，同学们在短期内出具内容翔实丰富的报告，并且所提问题切中要害，给出的参考建议和解决方法切实可行。李慧俊期待同学们今后能够和怒江州建立充分联系，针对怒江州产业振兴、普惠金融等课题开展深度调研，为怒江州的发展贡献自己的力量。

实践活动虽已落下帷幕，但“百年接力、强国有我”的奋斗仍在路上。王正位表示，此次基层调研和锻炼，已然在同学们的心中播下了种子，支队成员在未来学习工作中将始终铭记怒江的风土，惦念着怒江的老乡。

图为清华大学五道口金融学院赴云南怒江暑期社会实践支队同州领导合影留念

(责编：陈畅（实习生）、秦华)