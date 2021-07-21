人民网北京7月21日电 （记者孙竞）7月17日以来，河南省部分地区遭遇极端强降雨，多地遭受洪涝灾害。国家防总于7月21日3时将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。今天，北京大学、清华大学、中国人民大学等多所高校发布紧急通知，面向河南等突发洪灾地区的学生提供临时困难补助。

北京大学学生资助中心表示，如同学们家中因洪涝灾害造成人员伤害或经济损失，导致家庭经济出现临时困难，可向院系学生工作办公室说明情况，并提供证明材料，经由院系老师向中心提交临时困难补助申请。

清华大学学生处研工部在紧急通知中说，因洪涝灾害造成个人或家庭经济困难的新生或老生均可以申请临时困难补助。学生填写电子版《清华大学学生临时困难补助申请表》，并附相关证明，提交至各院系学生事务工作助理处。新生可直接发送至指定邮箱。

“如同学们家中因极端天气受灾，导致家庭经济出现临时困难，请第一时间向学院班主任和辅导员报告，寻求来自学校、学院的帮助。学校现已启动临时困难补助专项申请通道，随时为有需要的同学开放，提供临时困难资助。” 中国人民大学学生资助管理中心发出通知。目前，人大学生处已协同各学院、书院，第一时间排查河南籍同学和在河南开展社会实践的师生有无伤亡情况。

汛情发生后，北京航空航天大学第一时间与所有在郑州的学生取得联系，确认其是否有困难，是否需要帮助。目前，学生们均安全。其中，有6名学生遇到困难，北航已向他们每个人发放临时困难补助3000元。

华北电力大学正在主动摸排学生受灾情况，截至目前，已排查出60余名受灾情影响的学生。学校还将一对一联系河南籍2021级新生，了解受灾情况并予以帮助。

除了向受灾学生提供临时困难补助外，北京科技大学学生资助管理中心在通知中还表示，学校将为同学们提供强有力的心理、学业帮扶与支持，保障同学们的学习生活，解决实际困难。

记者注意到，各高校均通过官网等渠道，公布了申请临时困难补助的具体方式和联系电话。各高校表示，将尽最大努力帮助同学们解决实际困难，共渡难关。

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