人民网北京7月21日电 今天，国务院新闻办公室举行优化生育政策促进人口长期均衡发展新闻发布会。教育部基础教育司司长吕玉刚表示，提高学前教育的普及普惠水平，实现幼有善育，是服务国家人口发展战略、促进三孩政策顺利实施的重要举措。

吕玉刚介绍，到2020年，全国学前三年的毛入园率已达到了85.2%，普惠性幼儿园覆盖率达到了84.7%，有效缓解了长期以来存在的“入园难”“入园贵”问题。按照党中央、国务院关于健全普惠性学前教育保障机制的部署要求，下一步，教育部将会同中央有关部门，以有效支撑三孩政策实施为重要目标，研究制定部署实施第四期学前教育行动计划。

一是要进一步提高学前教育普及普惠水平。到2025年，全国学前三年毛入园率要达到90%以上，并且要进一步提高普惠性幼儿园覆盖率。

二是要进一步扩大普惠性学前教育资源。充分考虑出生人口的变化和城镇化进程，以县（区）为单位，科学布局普惠性幼儿园。要大力发展公办园，完善小区配套幼儿园建设管理机制。这两年来，我们在小区配套幼儿园的治理上下了很大气力，回收了2万多所幼儿园，增加了416万个学位，有效支撑了普及普惠目标的实现。下一步，要把这项工作巩固好，进一步完善好。与此同时，积极支持民办园提供普惠性服务，健全城乡学前教育公共服务体系。

三是要完善经费投入保障机制。落实政府投入为主、家庭合理分担、其他多种渠道筹措经费的保障机制，加大对家庭经济困难儿童入园的资助力度。

四是要全面提升保教质量。深入贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》，坚持以游戏为基本活动，科学推进小学和幼儿园有效衔接。教育部今年已经专门印发了关于实施幼儿园和小学科学衔接的意见。在幼儿园要帮助孩子做好小学入学准备，在小学特别是针对1年级孩子，要帮助做好入学适应，使双方有效衔接，搭建起桥梁。同时，建立起幼儿园科学保教质量评估制度，引领幼儿园提高育人质量和水平，促进儿童身心健康发展。

在谈到课后服务方面的具体举措时，吕玉刚表示，由于过去放学时间和家长的下班时间不一致，造成了接孩子难的实际问题，引起了全社会各方面的关注。教育部高度重视做好义务教育课后服务工作，把这件事作为解决人民群众急难愁盼问题的一项重大民生工程，作为学校彰显育人特色、强化学校育人主阵地作用的重要途径，也作为减轻学生过重作业负担和校外培训负担的重要举措，做好课后服务工作意义十分重大。

吕玉刚说，2017年以来，教育部对课后服务工作作了部署，各地也采取了有效措施，这项工作取得了积极进展。截至今年5月底，全国共有10.2万所义务教育学校开展了课后服务，有6500万学生参加了课后服务。为了指导各地各校进一步把课后服务工作做好，近期教育部又对课后服务专门作出了部署，也是作为支持三孩政策的一项重要举措。

一是强调全面覆盖。“一校一案”制定课后服务的具体实施方案，每个义务教育学校都要结合自己的办学特色、条件情况，制定具体的实施方案，确保今年秋季开学以后，实现学校全覆盖，并努力做到有需要的学生全覆盖。课后服务是自愿选择，只要愿意留在学校参加课后服务，学校都应该提供条件和支持。

二是强调保证时间。就是要实现课后服务的结束时间和家长的下班时间相衔接，按照当地正常下班时间来考虑。要求推出“5+2”模式，每周有5个工作日，要保证每天课后服务不少于2个小时，能够保证结束时间和家长的下班时间大体能够衔接上。对于个别家长的特殊需要，鼓励学校提供延时托管服务，满足家长、群众需要。

三是强调要提高质量。学校要结合办学特色，充分挖掘潜力，尽最大努力设置丰富多彩的课后服务项目，满足学生的不同需要，切实增强课后服务吸引力和有效性，让孩子们愿意留在学校参加课后服务活动。

四是强调保障要到位。因为课后服务需要一定的经费保障，国家也有明确政策规定，通过财政补助，实行服务性收费或者代收费的办法，保障课后服务经费。要求各地按照政策规定，完善课后服务经费保障办法，明确相应标准，为参与课后服务的教师和相关人员给予相应的补助，切实保障课后服务能够顺利实施。

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