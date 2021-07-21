原标题：2021中小学人工智能教育大会在京开幕

20日，由中国人工智能学会（CAAI）主办，中国人工智能学会中小学工作委员会和中国人民大学附属中学等承办的“2021全国中小学人工智能教育大会”在京举办。

据悉，本次“2021全国中小学人工智能教育大会”汇集分享全国优秀中小学在人工智能普及教育上的先进经验和举措，云集人工智能领域专家、教授、中小学校校长和老师共同为中小学人工智能教育献计献策。本次大会为期两天，设置了包括“前沿论坛”“校长论坛”“院长论坛”“人工智能教育教研先锋论坛”等在内的四个论坛。

国务院参事、中国工程院院士、中国人工智能学会理事长戴琼海在大会开幕式上致开幕辞。他指出，“中国的未来在青少年，培养人工智能顶尖人才要从中小学抓起，夯实中国人工智能人才的战略储备”。

戴琼海表示：“青少年的教育是整个教育事业的基础，事关我国未来人才的密度、科技进步的速度和国家发展的力度。我们培养的人才不仅能聚焦眼前、探索并攻克具体的技术难题，更能像‘飞鸟’一般具有宽广的视野、用全面的眼光融合多个领域做出突破性的原始创新。”他进一步指出，在人工智能时代，青少年人才的培养，不仅需要在数学、编程等基础知识和工程技能的教授上下功夫，更需要培养青少年交叉融合、跨界思考的能力。

国务院参事、中国工程院院士、中国人工智能学会理事长戴琼海

教育部教育装备研究与发展中心处长刘俊波，北京市第十二中学联合学校总校校长、中国人工智能学会中小学工委会主任李有毅，以及中国人民大学附属中学党委副书记王晓楠也分别在开幕式上致辞。

李有毅主任表示，中小学阶段的人工智能教育，目前还处在起步和探索阶段，“我们需要让学生在体验实践中了解人工智能技术可以用来解决什么问题，在理论学习中掌握人工智能学科有哪些重要概念和思维方式，在深入思考中体会人工智能在解决实际问题的过程中会带来什么新的问题”。

王晓楠在致辞中说：“科技的发展需要专家学者引领，人才的培养需要优秀的教师，优质学校的发展需要富有开拓创新精神的校长领导，智能时代的青少年创新人才的培养需要良好的社会生态。”这次大会既有专家学者做科技前沿报告，又有知名中小学校长讨论青少年创新人才培养；既有院长、教授献计中小学教师发展，又有一线教研员和老师讨论人工智能课程落地实施；既有体制内的学校领导和老师积极参与，还有教育产业助力中小学教育发展，各界的关注和参与正在形成着青少年AI创新人才生长的沃土。

开幕式上还举办了中国人工智能学会中小学工作委员会增补委员和副秘书长的聘任仪式。据悉，该委员会成立于2019年5月，目前已有会员700余人，为促进发展，根据人工智能学会章程，增补了谷宇、王海玲、尹军等32名委员，增设了刘国飞、曾鹏轩、郑政3人为副秘书长，李有毅为他们颁发了聘书。

开幕式后，进入论坛环节。“前沿论坛”、“校长论坛”、“院长论坛”和“教育教研先锋论坛”相继展开。在四个论坛之外，大会还设置了三个圆桌对话，让与会的校长、院长、优秀教师和教研员们围绕大会主题“智能时代的青少年创新人才培养”从各个方面深入讨论交流，以得出丰硕成果。

(责编：郝孟佳、熊旭)