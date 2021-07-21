本报北京7月20日电 （记者贺勇）记者从北京市人力社保局获悉：《北京市引进毕业生管理办法》近日正式发布，对引进毕业生工作全过程做出明确规定。根据该办法，北京将对毕业生实行精准引进、分级管理，全国高校硕士及博士毕业生，北京地区高校、京外地区“双一流”高校本科生均可由用人单位申请办理引进。

据介绍，该办法一大亮点就是突出重点，精准引进：一是对北京市重点发展领域用人单位招聘世界大学综合排名前200位的国内高校本科及以上学历毕业生和“双一流”建设学科硕士研究生，按照计划单列办理引进。二是充分考虑文化、体育、郊区教育卫生等行业特点和岗位需求，将相关专业院校本科生纳入引进范围。三是增进用人单位和毕业生相互了解，促进用人单位选拔培养优秀毕业生，实行与毕业生协商后，选择工作满半年或三年办理落户，给予充足磨合时间。

据了解，列入国家统一招生计划，就读最高学历期间未与任何单位存在劳动（录用、聘用）关系，且按时取得学历学位的非北京常住户口应届毕业生，都在引进范围之内。同时，毕业两年内初次就业的毕业生也参照执行。

办法同时还规定，对于在校或休学期间创业的毕业生，如果毕业生本人为创业企业发起人或主要创始人，且创办企业时本人持有股份比例不低于10%，创业企业又属于重点发展的产业，创新创业成效突出或带动就业效果显著的，也可以申请办理引进。

《 人民日报 》（ 2021年07月21日 13 版）

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