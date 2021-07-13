活动现场。（北京航空航天大学供图）

人民网北京7月13日电 12日，首都高校科技志愿服务总队（下称“总队”）成立仪式暨2021年首都大中专“青年服务国家”学生社会实践活动出征仪式在北京航空航天大学举行。

据悉，总队共有来自北京大学、清华大学、北京航空航天大学等20所高校的百余支队伍组成。他们将通过开展科技志愿服务，助力解决边远地区、贫困山区和革命老区科普工作不平衡、不充分的问题。总队秘书处设在共青团北京航空航天大学委员会。

“大学生科技志愿者是科技志愿者的重要组成部分，今天在中国科技志愿服务总队下发起组建首都高校志愿服务总队，旨在进一步统筹协同高校科技志愿服务资源，为乡村振兴和科技强国建设汇聚青年力量。”中国科协党组成员、书记处书记王进展在发言中指出。

王进展表示，大学生科技志愿者是科技志愿者的重要群体，有着良好的科学素养、赤诚的家国情怀和强烈的责任担当，希望同学们在开展科技志愿服务中更好地实现人生价值、升华人生境界，做堪当民族复兴重任的时代新人。

仪式上，共青团北京市委员会书记李军会向青年学子提出三点希望，期望同学们通过社会实践深切感受党的壮阔历史，进一步砥砺爱党报国情怀；通过社会实践深入了解国情社情民情，进一步激发时代使命担当；通过社会实践全面展现中国青年形象，进一步助力中外民心相通。

北京航空航天大学党委副书记程波谈到，北航作为总队秘书处单位，将履职尽责，做好服务保障，与各高校共同推进总队的持续发展，把首都高校科技志愿服务等各项青年服务国家的社会实践活动做实、做精、做优。

北京大学、清华大学、北京航空航天大学等20所高校的首都高校科技服务队、“青年服务国家”社会实践队代表授旗现场。（北京航空航天大学供图）

仪式上，来自中国人民大学科技志愿服务队、北京师范大学“北师青年·冬奥有我”实践队、北京航空航天大学“传承之焰”支教团的三位学生代表分别发言，介绍了各自学校、队伍的基本情况，并对如何更好开展科技志愿服务进行了展望。

(责编：郭睿（实习生）、郝孟佳)