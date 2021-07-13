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北京师范大学联合五地区整体推进指向核心素养的项目学习

2021年07月13日16:07 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月13日电 由北京师范大学中国教育创新研究院主办、北京市丰台区教育委员会、北京教育学院丰台分院承办的“指向核心素养的项目学习区域整体改革启动暨首次研讨活动”于12日至13日在中国人民大学附属中学丰台学校举行。

北京师范大学校务委员会副主任、校友总会副会长陈光巨表示，指向核心素养的项目学习区域整体改革课题有几个重要的关键词：第一，落实立德树人根本任务，落实核心素养；第二，开展常态化的项目学习；第三，区域整体改革。“这是北京师范大学为服务国家决策、推动实践层面课程与教学改革的历史担当，也是各区域对未来教育发展方向的敏锐判断和实现区域教育高质量发展的执着追求。这场改革不仅将助力区域高质量实施国家课程方案和课程标准，全面提高区域教育水平与教学质量；同时也将形成一批高质量的科研成果和教学成果。”

北京师范大学中国教育创新研究院学术委员会主任、项目学习研究中心主任张卓玉指出，项目学习是育人标准、教学内容，学习方式、评价方式四维一体的系统变革。本课题的宗旨在于推进项目学习的学科化、常态化。基于项目学习的目标，实现“三改两提一建”，改革课堂、改革作业、改革评价，提高学生整体学业质量和核心素养、提升教师专业发展水平和生存质量，建设健康和可持续发展的教育生态。

据了解，开展“指向核心素养的项目学习区域整体改革“项目研究，是为了落实“建设高质量教育体系”的奋斗目标，北京师范大学中国教育创新研究院联合北京师范大学学科教育团队等各方力量，成立项目学习研究中心，并与地方教育部门合作，开展指向核心素养的项目学习区域整体改革，拟用3-6年的时间在全国建设一批项目学习示范区，全面提高区域教育质量。北京丰台和海淀、上海黄浦、山西晋中、浙江温州等区域率先行动，成为首批“指向核心素养的项目学习区域整体改革”先行试验区。

(责编：郝孟佳、秦华)

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