人民网北京7月13日电 近日，北京林业大学举行2021年毕业典礼，北京林业大学校长安黎哲发表了题为《青春至美是担当 与国同心圆梦想》的演讲。

安黎哲表示，希望大家志存高远、脚踏实地，以青春之“行”、坚毅之“行”，勇做时代的弄潮儿，坚定爱国拥党、求真务实和文化自信的信念，在实现中华民族伟大复兴的生动实践中放飞青春梦想、激扬青春力量。

北京林业大学校长安黎哲在2021年毕业典礼上发表讲话。（学校供图）

安黎哲校长在题为《青春至美是担当 与国同心圆梦想》中的演讲内容节选如下（有删减）——

又是一年毕业季，扬帆搏浪正当时！在即将迎来中国共产党建党100周年的重大时刻，我们隆重举行2021年毕业典礼。在此，我代表学校2千余名教职工，向圆满完成学业的3295名本科生、1172名硕士生、301名博士生、45名留学生以及你们的家人致以热烈祝贺！向悉心指导你们的老师、支持你们成长的社会各界人士表示衷心的感谢！

同学们，几年前的录取通知书“时光礼盒”开启了你们的北林求学之路，自那时起，你们在林家大院孜孜求索、努力奋进，篆刻下了专属你们的“北林印记”。

几年来，你们求学于首都北京，见证无数壮举，刻下“与国同行”的时代印记。

你们见证了党的十九大在京胜利召开；目睹了纪念“五四”运动100周年大会盛况；参与了新中国成立70周年盛典。特别是在令人难忘的2020年，我们团结一心、众志成城，共同打赢疫情防控战，建立起校园安全屏障；我们齐心协力、共克时艰，亲历了全面建成小康社会庄严承诺的实现，在脱贫攻坚中贡献北林力量。

你们都是北林的优秀学子。你们当中，有疫情期间独自一人执着坚守132天，让五星红旗每天准时升起的林学173班退伍大学生，麦麦提尼亚孜·马木提同学；有放弃一线城市工作机会，毅然扎根到西部、到基层、到祖国和人民最需要的地方建功立业的木工专业毕业生刘海伦同学；还有一大批可爱的同学们，你们秉承“奉献、友爱、互助、进步”志愿精神，全情投入在“一带一路”高峰论坛、中非合作论坛、北京世园会、中国国际服贸会等国家重大活动中，以奋斗书写青春华章。你们始终与国同行，留下属于自己的“时代”印记。

几年来，你们求索于美丽中国，领略千山万水，刻下“扎根大地”的绿色印记。

山水之中，北林人的情愫流淌在蜿蜒的黄河流域，深埋在起伏的荒漠沙丘，凝结在巍峨的青藏高原，荡漾在繁茂的湿地森林。新时代的北林人，始终用实际行动履行“黄河流碧水、赤地变青山”的庄严承诺，把精彩论文写在祖国大地上。

你们身边涌现了许多为生态环境事业奋力奔跑的“追梦人”。有作为中国学生代表参加联合国《防治荒漠化公约》缔约方大会、发出“全球青年防治荒漠化”倡议的水保学院毕业生赵森；有心系家乡事业发展、多次为家乡生态和林业建设建言献策的林学院毕业生苏凯；还有一大批活跃在生态文明宣传一线的青年才俊，他们组成生态文明讲师团，分赴全国28省宣讲200余场，在祖国大江南北留下深深的“绿色”印记。

几年来，你们求知于绿色学府，收获成长喜悦，刻下“爱林兴林”的成长印记。

一部北林史，半部新中国林业史，这份荣光，来自于一代又一代北林人接续奋斗。求学北林，薪火相传，我们一同见证北林崛起新征程，北林因你们而精彩。

学校胜利召开第十一次党代会，成为国家首批“双一流”建设高校，人才培养质量稳步提升，建设扎根中国大地世界一流林业大学的步伐坚定有力，你们是亲历者、参与者；新公寓、新食堂、新医院、新生活区陆续投入使用，你们是体验者、见证者；林之心、“薄”房子、树洞花园、星泉广场、雨水花园，因为你们有了灵动的“生命”；北林的树、北林的花、北林的四季，因为你们有了绚烂的“瞬间”。同学们，是你们的朝气与活力、求知与探索、梦想与执着让学校焕发出蓬勃生机，你们身上因林而生的成长印记，成为了林家大院最美的风景。

同学们，临别在即，作为你们的师长，我还想与你们分享三句话。

第一句话：希望你们敏于求知，让知识始终成为人生远航的“动力之源”。

同学们，希望你们把学习作为终身课题，做到心无旁骛地求知问学，通过学习持续增强把精彩论文写在祖国大地上的知识储备，使自己的思维视野、思想观念、认识水平跟上越来越快的时代发展；要从学习中明辨是非，在人生众多十字路口做出有益于党和国家的正确选择。

第二句话：希望你们志存高远，让信念始终成为人生远航的“领航之灯”。

在前段时间的热播剧《觉醒年代》中，国立北京大学辜鸿铭教授在演讲《中国人的精神》中的一段话深深触动了我，他讲到：“真正的中国人是有着赤子之心和成人之思，过着心灵生活的人。”

当代中国青年是与新时代同向同行、共同前进的一代，生逢盛世，肩负重任。实现中华民族伟大复兴时不我待，国家的前途，民族的命运，人民的幸福，是大家必须和必将承担的重任。希望大家始终坚定对中国特色社会主义的信念，志存高远、脚踏实地，以青春之“行”、坚毅之“行”，勇做时代的弄潮儿，坚定爱国拥党、求真务实和文化自信的信念，在实现中华民族伟大复兴的生动实践中放飞青春梦想、激扬青春力量。

第三句话：希望你们心系“美丽中国”，让格局始终成为人生远航的“前进之轮”。

百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚。从上海石库门到嘉兴南湖，一艘小小红船承载着人民的重托、民族的希望，越过急流险滩，穿过惊涛骇浪，成为领航中国行稳致远的巍巍巨轮。在党的百年历程中，我们的党之所以能成功应对各种困难和风险挑战，原因在于我们党始终为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，信念坚定，敢于斗争，并始终坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际和时代特征相结合，探索出了一条属于我们自己的道路，引领中国稳步走近世界舞台。

眼界决定境界、格局决定选择。同学们，在今后的人生中，你们要胸怀远大理想、心怀“国之大者”，主动将个人命运与国家、民族的命运紧密相连，把个人融入新时代生态文明建设伟大实践中，用奋斗担当谱写美丽中国建设青春之歌！

亲爱的同学们，送君千里，终须一别，此处没有“长亭古道”，但有奔赴美好未来的康庄大道。没有“劝君更尽一杯酒”，但有临别赠礼“鲁班锁”，既有锁定之意，也有解锁之意。锁住的是“时光礼盒”赋予你们的北林印记、践行生态文明的使命担当，以及情牵母校的回忆；解开的是你们扎根中国大地建设美丽中国的精彩画卷和未来无限的可能。

亲爱的同学们，毕业有期，但林大与你们的亲情无期！无论天南海北，你们是学校永远的牵挂；无论岁月更迭，林大是你们永远的家！

(责编：郝孟佳、秦华)