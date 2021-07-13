人民网北京7月13日电 为优化中小学安全教育、提升学生综合素养，近日，教育部基础教育教学指导委员会安全教育指导专委会在京启动，将通过指导学术研究和实践调研，推进中小学安全教育的改进、创新与质量提升。

据介绍，2020年10月，教育部成立基础教育教学指导委员会，配合、协助教育部围绕基础教育教学改革与质量提升开展专业性工作。2021年1月，教指委下设28个专业委员会，每个专委会包括主任委员1名，副主任委员2-4名，委员20名左右，涵盖基础教育的各个学科和重要领域，安全教育专委会是其中之一。

启动会上，北京教育学院党委书记肖韵竹表示，基础教育教学指导委员会的成立是教育部深化基础综合改革、构建高质量教育发展新格局的有力举措，“当前，基础教育阶段的安全教育工作还比较薄弱，安全教育指导专委会责任重大。”

安全教育指导专委会主任委员、北京教育学院科研处处长李雯介绍，按照教育部对于基础教育教学指导委员会及其各专委会的顶层设计、整体部署和工作要求，安全教育专委会确定了2021年的两个工作目标和六项主要任务。“我们将聚焦当前学校安全教育领域的一些重点、难点和热点问题，开展重点调研。”李雯说，“重点问题调研方向包括全国中小学安全教育现状、中小学生安全素养、中小学生欺凌和国家安全教育等。”此外，安全教育专委会还将积极探索和组织编写中国中小学安全教育蓝皮书。

启动会后，安全教育专委会举行新时期学校安全的挑战与应对研讨会。专委会副主任委员刘可钦校长做了关于北京中关村三小学校安全教育创新实践探索的微报告，专委会三位学术专家和三位中小学校长委员聚焦当前中小学安全教育领域的核心问题做了发言，专委会副主任委员陕西省西安中学的张克强校长和华东师范大学郅庭瑾教授进行了点评。（孝金波、实习生周静圆）

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