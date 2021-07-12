原标题：师生共悟“那抹红”

“我的家乡是贫困村，去年在驻村扶贫干部帮助下实现了整村脱贫，道路也整修一新，现实经历和党史学习都让我更深刻感受到，中国共产党的百年征程是始终与人民站在一起的！”建工学部本科生刘宇航在“学党史知党恩跟党走”主题班会上这样分享党史学习心得体会。6月以来，大连理工大学广泛组织思政班主任、专业班主任、辅导员共同走到学生身边，开展“党史学习教育”主题班会，分享学习体会。党史学习教育开展以来，大连理工大学着力构筑师生共学共话共悟党史学习教育“大思政课”的浓厚氛围，确保方向不偏、内容不空、效果不虚，扎实推动党史学习教育走深走实，取得实效。

“大家学大家讲”多视角构筑学习氛围

“知以往才能鉴未来，要树立终身学习理念，把‘四史’学习作为终身课题。”大连理工大学党委书记王寒松率先垂范、先学先讲，在“形势与政策”课“百人百讲”讨论课上，与青年学生围绕加强以党史为核心的“四史”学习深入交流。学校领导班子“头雁”先行，构建了党员干部带头讲、专家学者深入讲、导师结合科研讲、学生创新形式讲、线上线下融合讲的宣讲格局，带动全校师生在主动参与、深入参与中学党史悟思想。

“在听课的过程中，我总是忍不住流泪，正是先辈们的无私奉献，才能让我们有幸成长于繁荣昌盛的新时代。”化工学院2019级本科生黄欣在参加“大工青年眼中的那抹红”主题党史学习教育公开课后真诚地表示。

学校面向广大师生，组织“百天百讲”“百年大事百日讲”“党史故事大家讲”“青年英雄说”“党史学习教育”主题公开课、主题团课等多层次的宣讲活动，做到干部培训、基层学习两手抓，引入“人民学习”线上演播室，并以读书班、专题轮训、辅导报告等形式，组织党员干部深入学习党史。注重对标对表跟进学，坚持理论联系实际学，深入开展“单元式”研讨，在“大家学、大家讲”的氛围中，唱响党史学习教育主旋律。

“全主体全覆盖” 多场域开展学习实践

课堂上，大连理工大学充分发挥思政课主渠道作用，构建大思政教育新格局，完善“6+1+4”大思政课程体系，包括6门思政必修课、1门思政社会实践课，以及4门“四史”课。利用U形教室、O形课堂，组织“形势与政策”课“百人百讲”深入开展“四史”教育。创新形式开展思政课展演，六千余名学生陆续走上讲台，自编自演，通过诗朗诵、话剧、辩论等多种形式学习党史，让学生在生动、有激情的实践体验中增强理论学习的实效性和获得感。

大连理工大学根据高校特色、自身特点、青年学生关注点，着力突出红色基因，推出“党史百年书籍展”“典型红色人物雕塑展”“大工青年眼中的那抹红”主题展览“中国共产党事业中的大工奋进路——红色基因展”等系列展览活动，引导师生在大工红色基因的传承中赓续中国共产党人百年精神谱系。

在学生社区，大学生们充分发挥专业优势，在20余天的时间里集中创作了19个党史学习教育主题作品。将学生生活区的21栋宿舍楼宇按照“救国、兴国、富国、强国”四个阶段分成不同主题的学习板块，自创长征经典战役沙盘、开国大典剪纸、改革开放主题油画等，共同打造“一楼一品”党史学习教育互动空间，让党史学习教育在生活起居中浸润学子心田。

在校外，学校组织党员分十条线路，赴革命老区和红色教育基地，开展“百名党员追寻百年足迹”主题实践活动，并同步开展线上直播。大连理工大学通过校园内外联动、课上课下同行，让师生在轻松、可感、易参与的氛围里接受思想的洗礼，深刻领悟“中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好”。

“办实事见实效” 多举措推动学校事业发展

大连理工大学把“办实事、开新局”与学校“十四五”发展规划结合起来，与落实立德树人根本任务结合起来，与解决师生“急难愁盼”结合起来。

“没想到毕业了这么多年，回到母校竟然一次性解决了户口迁移的问题，警民服务站真管事！”近日，已经毕业四年的刘祖锐解决了户口迁移问题，将写有“全心全意为民服务”的锦旗送到了大连理工大学警民服务站。学校把“我为师生办实事”贯穿党史学习教育始终，推动每名党员牢固树立为师生服务的宗旨意识，广泛开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，建立为师生办实事、解难题的长效机制，让“我为师生办实事”成为常态，以党史学习教育的新成效推动形成事业发展新局面。

大连理工大学通过“多层次、多场域、多举措”推动“大思政课”与党史学习教育深度融合，让党史学习教育“活”起来、“深”下去，引导师生在回望历史、观照现实、开创未来中担当时代使命，把爱国情、强国志、报国行自觉融入建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。

（本报记者 吴 琳）

(责编：郝孟佳、温璐)