原标题：武汉高校有个大学生“苦干团”

最近，武汉纺织大学轻化工程专业大三学生黄晓佳正为考研做准备。刚上大一时，黄晓佳原计划转专业，但近3年来，她愈加笃定，今后无论科研或就业都围绕本专业开展。“观念的转变，与加入‘苦干团’历练有关。”黄晓佳说。

黄晓佳所说的“苦干团”，即武汉纺织大学化工学院谋划组建的一支大学生苦干精神实践团。该团旨在通过鼓励学生参加系列志愿服务、暑期实践等活动，让学生在实践中磨砺自我，学会脚踏实地、实干兴邦。

2015年3月，“苦干团”经过对参选者的严格筛选，迎来了第一批成员。成员培养周期为一年，“严进也严出”。考核合格后，成员方可进入预备党员考察序列。其间，成员若无故旷课、未按期限完成任务作业等，将被一次性扣除60分，淘汰出列。

到食堂帮忙备菜打饭、收捡餐盘，去图书馆整理图书，为校园草坪清除杂草……“苦干团”这些自找苦吃的“义务劳动”，让很多95后、00后成员的脚步更匆忙，但也甩掉了身上“任性”“不能吃苦”的标签。

黄晓佳至今还记得2018年前来迎接她这名大一新生的学长学姐，“他们穿着统一的、印有‘苦干团’字样的紫色短袖，热情阳光地帮新生提箱子、引导报到，走在校园里特别亮眼”。

大一下学期，成绩排名班级前五名的黄晓佳，通过竞选也加入了“苦干团”。那年暑假，为结合专业知识学习蜡染技术，黄晓佳和“苦干团”成员来到贵州苗寨，每天顶着烈日跟随当地居民上山采摘板蓝根，提取靛蓝染料，探索蜡染非遗文化如何通过互联网走向世界。

负责所在班级宿舍的安全文明督导，是“苦干团”的一个重要培养项目。作为“苦干团”成员，2016级学生杨铭虽患有脑瘫、一侧肢体行动不便，但仍和其他成员一样，每晚查看同学是否返回、宿舍卫生以及用电安全等状况。

杨铭很感谢在“苦干团”的这段时光，“日复一日的坚持，教我学会了做事要有恒心。”本科4年里，杨铭综测成绩一直位列全班第一，并获得国家励志奖学金、全国大学生自强之星等荣誉称号。后来，杨铭又申请担任新生班助，帮助更多新生。去年，他考研成功，决心在本专业继续深耕。

“尽管苦，但从中收获更多的是成长。”2019届毕业生肖可欣在学校“苦干团”磨砺1年后，成功入选湖北省青年马克思主义者培养工程学员。本科毕业后，她通过选调生考试，来到湖北省江陵县秦市乡永和村担任村支部书记助理。

6年多来，该校化工学院辅导员王娟娟见证了“苦干团”发展壮大——已选拔培养七期学员633名，无一人转专业；已毕业成员中，44.44%选择考研，远高于全校考研平均比例，29.63%的学生选择本专业相关的企业就业；不少学生考入选调生或乡村教师岗位。“苦干团”则入选湖北省共青团团课优秀案例，并获评全国高校活力团支部。

中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇

(责编：郝孟佳、温璐)