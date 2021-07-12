人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

在苦干实干中“收获更大的世界”

武汉高校有个大学生“苦干团”

2021年07月12日08:48 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：武汉高校有个大学生“苦干团”

　　最近，武汉纺织大学轻化工程专业大三学生黄晓佳正为考研做准备。刚上大一时，黄晓佳原计划转专业，但近3年来，她愈加笃定，今后无论科研或就业都围绕本专业开展。“观念的转变，与加入‘苦干团’历练有关。”黄晓佳说。

　　黄晓佳所说的“苦干团”，即武汉纺织大学化工学院谋划组建的一支大学生苦干精神实践团。该团旨在通过鼓励学生参加系列志愿服务、暑期实践等活动，让学生在实践中磨砺自我，学会脚踏实地、实干兴邦。

　　2015年3月，“苦干团”经过对参选者的严格筛选，迎来了第一批成员。成员培养周期为一年，“严进也严出”。考核合格后，成员方可进入预备党员考察序列。其间，成员若无故旷课、未按期限完成任务作业等，将被一次性扣除60分，淘汰出列。

　　到食堂帮忙备菜打饭、收捡餐盘，去图书馆整理图书，为校园草坪清除杂草……“苦干团”这些自找苦吃的“义务劳动”，让很多95后、00后成员的脚步更匆忙，但也甩掉了身上“任性”“不能吃苦”的标签。

　　黄晓佳至今还记得2018年前来迎接她这名大一新生的学长学姐，“他们穿着统一的、印有‘苦干团’字样的紫色短袖，热情阳光地帮新生提箱子、引导报到，走在校园里特别亮眼”。

　　大一下学期，成绩排名班级前五名的黄晓佳，通过竞选也加入了“苦干团”。那年暑假，为结合专业知识学习蜡染技术，黄晓佳和“苦干团”成员来到贵州苗寨，每天顶着烈日跟随当地居民上山采摘板蓝根，提取靛蓝染料，探索蜡染非遗文化如何通过互联网走向世界。

　　负责所在班级宿舍的安全文明督导，是“苦干团”的一个重要培养项目。作为“苦干团”成员，2016级学生杨铭虽患有脑瘫、一侧肢体行动不便，但仍和其他成员一样，每晚查看同学是否返回、宿舍卫生以及用电安全等状况。

　　杨铭很感谢在“苦干团”的这段时光，“日复一日的坚持，教我学会了做事要有恒心。”本科4年里，杨铭综测成绩一直位列全班第一，并获得国家励志奖学金、全国大学生自强之星等荣誉称号。后来，杨铭又申请担任新生班助，帮助更多新生。去年，他考研成功，决心在本专业继续深耕。

　　“尽管苦，但从中收获更多的是成长。”2019届毕业生肖可欣在学校“苦干团”磨砺1年后，成功入选湖北省青年马克思主义者培养工程学员。本科毕业后，她通过选调生考试，来到湖北省江陵县秦市乡永和村担任村支部书记助理。

　　6年多来，该校化工学院辅导员王娟娟见证了“苦干团”发展壮大——已选拔培养七期学员633名，无一人转专业；已毕业成员中，44.44%选择考研，远高于全校考研平均比例，29.63%的学生选择本专业相关的企业就业；不少学生考入选调生或乡村教师岗位。“苦干团”则入选湖北省共青团团课优秀案例，并获评全国高校活力团支部。

　　中青报·中青网记者 朱娟娟 雷宇

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部