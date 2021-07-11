原标题：请食堂职工致毕业辞是有意义的劳动教育

“在你们校园生活的背后，还有许多像我一样的人，有我的同事、有医生护士、有图书管理员、有保安叔叔，也许你们不知道他们的名字，但他们却为你们能够安心学习默默保驾护航。你们今天的成长也有他们的价值所在”，这段话来自华中农业大学的食堂服务员李倩，在今年该校的毕业典礼上，她作为学校管理与服务人员代表致辞。

在今年的毕业季上，把职工请上台的高校还有不少，比如内蒙古工业大学邀请学校的厨师、保安等为优秀毕业生颁奖。

请校园里的劳动者为毕业生致辞颁奖，让劳动教育成为“最后一课”的内容，很有意义，也很有必要。因为，毕业生离开象牙塔步入职场后，也将成为劳动者中的普通一员之时，这堂劳动课不仅有助于引导学生树立正确的劳动观，崇尚劳动，尊重劳动，也能增强学子们对劳动者特别是基层劳动者的感情。

《光明日报》曾经刊文指出，“长期以来在高等教育中，劳动教育的功能呈现一种逐渐式微的趋势”，缺乏劳动教育不仅使得个别学子对劳动者特别是体力劳动者存在某种程度的轻视，也使得个别年轻人在毕业后没有完成从学生到劳动者的身份转换，劳动意识薄弱，忽视劳动技能提升，缺乏正确的劳动和择业观念。《大中小学劳动教育指导纲要（试行）》中就明确指出，高等学校要“使学生增强诚实劳动意识，积累职业经验，提升就业创业能力，树立正确择业观”。

劳动教育是全面发展教育体系的重要组成部分，中小学需要劳动教育，大学生同样需要。当然，高等教育阶段的劳动教育与基础教育阶段不同，其关系既有连续性，也有区别性，高等教育阶段的劳动教育，要与实践相结合，与社会相结合，与解决实际问题相结合。从这个角度来说，让学生身边的平凡劳动者讲述劳动故事、劳动心得，颇有效果，也颇有深意。

“同学们，你们即将离开校园，但一定要记住：无论走到哪儿，无论做什么，都要脚踏实地，坚持把一件事情做好，平凡的岗位也能为社会创造价值……记得好好吃饭，要经常锻炼身体，要努力工作，用你们学到的知识和你们创造性的劳动，将这个社会变得更加美好”。期望每一位学子都能真正铭记大学里的“最后一节劳动课”，也期待明年的毕业季，有更多劳动者，特别是劳动模范登上高校的典礼台。（舒年）

(责编：吴兆飞、刘圆圆)