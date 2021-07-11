原标题：北京中招志愿今起填报

今起，北京中招志愿开始填报。北京青年报记者昨日从北京教育考试院获悉，今年本市中招继续实行考后知分填报志愿。参加贯通项目提前招生、校额到校和市级统筹招生、统一招生的考生要在规定时间登录北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)，依据招生简章填报志愿。志愿填报时间为7月11日8时30分至 7月15日17时。

中招志愿分三批次，包括提前招生、校额到校招生和统一招生。提前招生录取分为贯通项目提前招生录取和贯通项目以外其他学校提前招生录取。贯通项目提前招生需填报志愿，贯通项目以外其他学校提前招生不填报志愿。具有升学资格的本市正式户籍考生可以报考高端技术技能人才贯通培养项目。考生录取总分要达到490分方可填报相关志愿。贯通项目招生在提前招生中设置8个志愿，每个志愿学校可选择1个专业填报。报考需专业加试的贯通项目，考生要在加试前与学校联系，向招生学校提供并携带“2021年初中学业水平考试成绩单”和“2021年北京市高级中等学校招生体格检查表”，并按照招生学校要求参加专业加试。加试合格方可填报相关志愿。

校额到校招生包括市级统筹和校额到校招生，在提前招生录取之后，统一招生录取之前进行。市级统筹和校额到校志愿在同一批次填报，共设8个志愿，每个志愿学校可以填报2个专业。具有普通高中升学资格且具有同一学校连续三年学籍的应届初中毕业生可参加市级统筹和校额到校招生。往届生、回户籍以及外省回京报考考生不能参加校额到校招生。录取总分要达到570 分，且初中综合素质评价达到B等的考生方可填报市级统筹和校额到校相关志愿。

统一招生共设8个志愿，每个志愿学校可以填报 2个专业。报考贯通项目统一招生的考生，录取总分要达到490分，方可填报相关志愿。

今年高级中等学校招生录取按提前招生、校额到校招生和统一招生顺序，全部采取网上录取方式进行。在填报志愿前，考生先要根据自己的实际情况，慎重选择参加哪种招生方式。没有升学资格、未参加中招体检、未参加初中学业水平考试的考生不能填报志愿，不能参加任何形式的录取。参加贯通项目提前招生录取、校额到校招生录取、统一招生录取的考生必须填报志愿。

北京教育考试院中招办有关负责人提醒考生，考生使用报名时登录密码登录志愿填报系统。密码不再重新下发。考生要牢记、妥善保管好自己的密码，不得将密码转告给他人。考生如果忘记密码，还有两种重置密码方法：已绑定手机的考生通过输入手机验证码重置密码；向就读学校申请重置密码，重置后的密码为考生的出生日期（8位数字）。密码重置为出生日期后考生登录系统时，首先进入登录密码修改页面，考生修改密码后返回登录页面，然后使用新密码再次登录系统。

考生在7月11日8时30分至15日17时期间可随时登录系统修改志愿信息。7月15日17时后考生不能修改志愿信息。考生所填报的内容是2021年北京市高级中等学校招生录取的重要依据。考生要熟悉了解中招有关政策、实施方法、学校招生要求、上课地点、收费标准等，并按要求认真填报。因填报错误造成后果由考生本人负责。志愿填报结束后，考生和家长要在学校提供的志愿信息确认单上签字确认。志愿信息确认单是考生录取的依据。（记者 武文娟）

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