原标题：清华发出首份录取通知书

10日上午，清华大学发出第一份2021级本科录取通知书。随录取通知书一起寄出的，还有校长邱勇给新生的赠书《老人与海》，以及一张纪录电影《大学》的通用观影兑换券，所有2021级本科新生都可以凭券免费观影。

即将收到录取通知书的新生是通过数学、物理、化学、生物学、信息学五大学科奥林匹克竞赛进入国家集训队获得清华大学录取的保送生。即日起，各省各批次的录取通知书也将随录取进程陆续发出，考生可以通过清华大学本科招生网查询录取结果和专业。

今年的录取通知书中还有清华大学110周年校庆纪念封，一张纪录电影《大学》的通用观影兑换券，所有2021级本科新生都可以凭券免费观影，以及清华校长邱勇院士给全体新生的赠书。从《平凡的世界》到《瓦尔登湖》，从《艺术的故事》到《从一到无穷大》，从《万古江河》到《乡土中国》，今年是邱勇校长第七次给新生赠书。邱勇表示：“人无精神不立。在书中，海明威借老渔夫之口说出自己的精神名言，‘人不是为失败而生的’‘一个人可以被毁灭，但不能给打败’。希望你们在新的人生阶段，敢于直面一切困难挑战，注重塑造坚韧精神，不断磨砺勇毅品质，这种精神和品质将成为你们受益终身的财富。”

8月18日，清华大学2021级本科新生将入学报到。由于疫情防控需要，学校鼓励新生自行报到，每位同学至多允许两位亲友陪同，但需严格遵守报到期间疫情防控要求。（记者 雷嘉）

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