原标题：播下爱党爱国的种子

7月10日，放假的中小学生随家人参观“壮丽史诗伟大飞跃”主题展览。 四川日报全媒体记者吴平摄

本报讯（四川日报全媒体记者吴平）“还有这么小的烈士啊。”7月10日，“壮丽史诗 伟大飞跃”——四川省庆祝中国共产党成立100周年主题展览，迎来不少中小学生观展。

展览讲解员杨帆、夏芸介绍，时值暑假，最近有很多小学生跟随家长来观展。“我外公是叶挺独立团的，我以后也要当兵。”一名7岁的小男孩自豪地说。小男孩的母亲张红介绍，“我父亲在叶挺独立团做过两年义务兵，这段经历影响他一辈子，现在还常常给外孙搞‘军训’，要求孩子坚强、正直、勇敢、有担当。”张红曾在朱德故居管理局做过讲解员，当得知有这个主题展览，立即带孩子来参观，对着展板给孩子讲红色历史故事。

“这个最小的烈士叫宋振中，为啥叫他‘小萝卜头’呢？”胸前佩戴党员徽章的赵女士在展板前蹲下来，为即将上小学的儿子耐心讲解。赵女士认为，“展陈形式丰富，有实物、有场景、有模型、有视频。每个视频1-3分钟，精炼地讲完一个党史专题，干货满满。孩子虽小，但比较容易接受。”

王先生的女儿在学校参加了少先队公开课，“四川省少先队线上服务平台”也有“党史我来讲红色照我心”等学习资源。此次，王先生特意带女儿来观展。他认为，这个主题展览的特色在于生动、全面，更具真实感和现场感，可补充孩子在学校学习的党史知识，更好地在孩子心中播下爱党爱国的种子。

“我女儿今年读4年级，带她来观展，不仅希望她更多地了解红色历史，还希望她增强克服困难和挑战的勇气。”退伍军人李宏表示，“这个展览详细地介绍了抗美援朝精神、三线精神等，其中的意志品质是现代的年轻人没有体会过的。我相信，每个参观者都会有触动有收获，我还把这个展览推荐给了同事和战友。”

(责编：吴兆飞、刘圆圆)