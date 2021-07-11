原标题：“家是孩子的校，校是孩子的家”

日前，一场别开生面的“百名师生绘党史 百米长卷书百年”的主题党日活动在湖南省常德芷兰实验学校（以下简称“芷兰学校”）展开。活动现场除了87名学生和13名教师，学校还请来了20位学生家长，与师生共绘长卷，携手爱党爱国教育，实现了家庭教育和学校教育的美丽“邂逅”。

只有学校教育而没有家庭教育，或只有家庭教育而没有学校教育，都不利于完成培养人这一极其复杂的任务，最完美的教育应是两者的有机结合。自建校以来，芷兰学校一直坚持“家校协同育人”理念。“我们将家校协同作为提高办学水平的内在要求、提升办学质量的有力抓手、加强教育服务的重要内容。”芷兰学校校长周相兵说。

一所为家长开设的学校

没有教师、家长等成人——教育者的发展，就谈不上学生——被教育者的发展。育人者必先自我教育、自我发展，然后才能完成影响、促进孩子成长的重要任务。

记者手里有一份课表，其中包括“多子女养育策略”“高中阶段建立良好亲子关系的艺术”“重新认识我们的孩子”等课程。可以看出，这份课表不是给学生制定的，而是为家长量身打造，也是芷兰学校开设“家长学校”的教学计划。

“家长学校”每两周开一次课，上课时间固定在周日的16时至17时30分，以“线上+线下”的方式与家长见面，定期为家长提供教育咨询、心理讲座，家庭教育培训等。家长通过学习打卡修学分，实现与孩子的共同成长。

“有时候，孩子会跟我倾诉他们对爸爸妈妈生二孩的不满。有的家长也发来邮件，说家里老二出生后，不知道怎么跟老大沟通。”心理咨询室负责人郭爱桂说，因此学校特地为相关家长开设了“多子女养育策略”这门课。

翻开“家长学校”厚厚的家长学习心得，一行行情真意切的文字映入眼帘——

“作为妈妈，拥有两个女儿是我人生最大的福气，我怎么可以挑剔怎么可以比较呢？去体悟她们的不一样，去发掘她们不一样的闪光点，是我人生最重要的事业。”

“通过本次学习，我更加深刻地认识到，陪伴孩子成长其实是一个很幸福的过程，作为家长一定要放下手机，多陪伴孩子，多与孩子沟通交流。”

“每一次听完郭老师的讲座感触都很深，希望以后自己多一份耐心，孩子的童年很短，建立良好的亲子关系，温暖孩子的心，让孩子温柔地对待世界。”

…………

家长收获满满，学生也顺利成长。“我们是从小学到高中的十二年一贯制学校，因此每个学生都有自己的成长档案，便于学校成体系、分层次持续跟踪学生的成长，把握学生的未来。”郭爱桂表示。

一场为家庭举行的仪式

成人礼是打通学校教育和家庭教育的绝佳机会。每年五六月，芷兰学校都会为高三学子举行成人礼，将参礼学生的家长请进校园，与孩子共同经历这个对每个家庭都有特殊意义的仪式。

今年亦不例外。这场仪式不仅为学生，更为家庭而举行。

“不知不觉间，你长成了妈妈的肩膀，你懂得了人间的疾苦。这个肩膀，意味着责任；这份疾苦，要求你担当。”几位家长上台深情讲述孩子的成长故事。家长们泪眼婆娑，孩子们泣不成声，相互拥抱感恩。

“从现在开始，我们就要用成人的眼光、思维、胸怀和担当，去看待我们的父母和亲人，去尽到应尽的责任与义务。因为，家就是我们的根、就是我们的本……”学校党委书记丁春秋慷慨致辞。

随后，家长打开青年礼盒，郑重为孩子佩戴上特制的成人徽章。

“我立志成为有理想、有道德、有文化、守纪律的社会主义公民……”在家长的见证下，学生手持宪法手册，面对国旗进行成人宣誓，并穿过拱形的成人门，享受成长的喜悦。

“我们设计了‘五礼’‘五节’‘五会’，比如开学典礼、成人礼，家长节、科技节，校运会、心理咨询会等，把家长请进来，共同参与活动，与孩子产生共鸣。”学生发展中心主任罗炎说，学校通过小活动，实现大德育，与家长协同育人。

一切为树人付出的努力

“爸、妈：见字如面！你们常说，平常没什么时间一起聊天，这封信也就算是说说话吧……我产生了学法的念头。虽说，法学人才出现了过剩趋势，但我仍深深被法律的魅力所感染……我希望为实现中华民族伟大复兴的中国梦而出力，因为这是我辈应有的责任担当！”

一封刊发在当地报纸上的家书引起了记者的注意，作者是芷兰学校的高中生熊思哲。他的父亲是学校家委会成员，在家庭教育中非常注重家风建设，长期与儿子保持家书往来。

“这些年，与学校保持密切的联系，孩子在家庭和学校的教育下，形成了正确的人生观、世界观、价值观，并且具有较深的家国情怀。”熊思哲的父亲高兴地说。

芷兰学校将立德树人放在办学的第一位，努力与家庭一道，致力于学生的全面发展。

打开学校的小学部家访记录册，里面细致记录了老师每次进行家访的情况和家长的反馈意见，并贴上了家访照片。

“该生家庭情况较特殊，父母是离异重组家庭……让爸爸担起周末督促孩子学习、运动的责任。”记录册上老师记录得非常翔实。

“家访上门的形式，对孩子和我都非常有益……端正态度、正视缺点，努力改进。”家长的笔迹工整诚恳。

芷兰学校副校长刘云高感叹，家访是家校协同育人的有效形式，要教好一个孩子，学校要与家庭同频共振，形成共同体。

“家是孩子的校，校也是孩子的家。芷兰愿与所有家长带着共同的期许，在孩子的成长路上不懈努力。”周相兵信心满满。

（本报记者 肖人夫）

(责编：吴兆飞、刘圆圆)