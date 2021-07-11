赵婀娜

“为实现第二个百年奋斗目标，为实现中华民族伟大复兴的中国梦准备着；为共产主义事业而奋斗！时刻准备着；不忘初心，青春朝气永在，志在千秋，百年仍是少年，奋斗正青春！青春献给党！请党放心，强国有我！请党放心，强国有我！”

7月1日，在北京天安门广场隆重举行的庆祝中国共产党成立100周年大会上，共青团员和少先队员代表集体致献词。这不仅是一代青少年向党许下的铮铮誓言，也是广大青少年在向着第二个百年奋斗目标进发的道路上，以青春之我助力中华民族伟大复兴的青春宣言。

青春宣言，响彻天安门广场的上空，也回响在神州大地每一个角落。对于全国广大青少年而言，无论是参加中国共产党成立100周年的活动，还是学校日常开展的赓续红色血脉的教育活动，都是难忘、深刻、生动的党史学习教育，都是坚定听党话、跟党走，立志担使命的生动课堂。

尤其是广大高校青年学生，学习感悟党的百年征程，增进对中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好的认识感悟，坚定了把个人梦想融入国家和民族梦想，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人的决心。

青春宣言，体现为言语铿锵，也已转化为勇于奉献担当的实际行动。潜心科研，以智慧和才学为国家科技创新助力；志愿服务，以青春和热情为他人送温暖、为社会作贡献；热心支教，用知识和爱心照亮大山深处孩子们的梦想；投身军营，把热血挥洒在实现强军梦的伟大实践之中；服务乡村振兴，将论文写在广袤的大地上……越来越多的青年学生在祖国最需要的地方绽放青春，用奋斗为青春写下生动注脚，以实际行动为国家发展和社会进步贡献才智。

青春宣言，深埋于广大青年学生心中，也厚植于为党育人、为国育才的生动育人实践里。育才造士，为国之本。广大学校、教师组织开展党史学习教育，开设“四史”类思政课程，引导广大学生强化理论武装、传承红色基因、厚植人民情怀，以更强烈的责任担当，创新育人形式、拓展育人载体，开展红色育人实践，引导广大青少年弘扬光荣传统、赓续红色血脉。

“未来属于青年，希望寄予青年。”习近平总书记强调，新时代的中国青年要以实现中华民族伟大复兴为己任，增强做中国人的志气、骨气、底气，不负时代，不负韶华，不负党和人民的殷切期望！

红日初升，其道大光。一百年来，中国共产党团结带领中国人民书写的中华民族历史上最恢宏的史诗，已经深植于每个青少年的心中，成为砥砺前行的不竭动力。展望未来，在向着第二个百年奋斗目标进发的道路上，新一代青年人正以青春奋斗之姿，从见证者成长为建设者，勇担使命、堪当大任！

一代人有一代人的长征路，一代人有一代人的使命担当。听，“请党放心，强国有我”，正是新时代青年学生对党和人民的坚定承诺！

《 人民日报 》（ 2021年07月11日 05 版）

(责编：袁勃、牛镛)