原标题：汽修班“宝藏女孩”刷屏 方向和努力同样重要

2021年各地高考成绩已经全部出炉，很多考生开始纠结如何填报志愿。在这个当口，深圳市第二职业技术学校2019级汽车运用与维修专业学生古慧晶再次刷屏。今年4月，17岁的古慧晶在广东省职业院校学生专业技能大赛汽车机电维修赛项目夺得一等奖，成为广东省第一个参加此类赛事并夺冠的女生。

在人们的印象中，汽车修理应该是男生的职业，一个娇小的女生在汽修班脱颖而出，“可白衣翩翩，亦可庖丁解车”，确实令人惊艳，更打破了对女性的标签化认识。从四川成都女孩高考692分想当程序员，到深圳00后女孩拿下省里汽修大赛一等奖，一次又一次地刷新了公众的认知，说明在一些所谓“男生专长”的领域，女生并非天然就是弱者。

汽修班“宝藏女孩”的刷屏，更让我们看到遵从本心的重要性。

客观地说，汽车修理既要“比脑力”，也要“拼体力”，对于女性确实有所不利。但是，从小喜欢汽油的味道，以汽车轰鸣声音为动人音符的古慧晶，不顾家人反对，初中毕业后义无反顾地选择了汽修专业，而且愈深入学习便愈发喜欢上这门课程。

“我不在乎外面的声音和看法，因为这是自己的选择。”正是出于对汽修的热爱，4轮定位、故障诊断与发动机拆装维护和保养、排线路……一系列繁琐的操作成了古慧晶每天乐此不疲的常规训练项目。精益求精，日复一日地深耕细作让她最终斩获省赛的一等奖第三名。如果不是发自内心的“真爱”，小姑娘能坚持下来并取得佳绩吗？

方向和努力同样重要，有时甚至比努力更重要，因为找到“真爱”而激发出巨大潜力的事情，并非个例。7年前，“弃北大读技校”的周浩，堪称典型——青海省理科前5名的周浩，本来想按照自己的兴趣报考，却在父母师长“不能浪费分数”的一致反对下，选择了妥协。进入北大之后，从小就喜欢操作和动手的周浩不适应繁重的理论学习，有时甚至把自己搞得万分痛苦，最后毅然选择了适合他的北京工业技师学院。找到兴趣点后的周浩终于重新拾回了对学习的热情，得以大显身手，成了学院最优秀的学生之一，参加了第六届全国数控技能大赛决赛，人生步入了成长快车道。

穿上工作服展技能，脱下工作服露甜美。古慧晶平时喜欢下象棋、逛街和摄影，也爱打扮自己，多才多艺的她还曾获得2020年广东省校园摄影大赛二等奖。“爱臭美”与修汽车，似乎是两种迥然不同的画面，其实不然。一个热爱生活珍爱生命的人，才会对工作专注，才会精益求精追求完美，一丝不苟做出精品。生活本来就是这样，所有的美好都靠一遍遍地打磨，唯有热爱才能展现极致。

行行出状元，只要努力就能成才。为巾帼不让须眉的00后女孩古慧晶点赞，更希望所有的学子都能找到自己的“真爱”，唤醒巨大的潜能。（胡欣红）

(责编：温璐、熊旭)