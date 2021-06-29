孙岳兵 张琳

原标题：让红色基因厚植童心

建党100周年之际，各地纷纷开展形式多样的主题活动，引导少年儿童赓续红色基因、勇当时代新人，取得了积极成效。新时代，要精准把握少年儿童的个性特征，深入挖掘红色基因的时代内涵，充分利用新技术新媒介，创新方法手段，强化阵地建设，增强感染力和实效性，真正使红色基因厚植童心，世代传承。

遵循少儿特点，把握红色育人的时代性、趣味性和层次性

体现时代性。对少年儿童开展红色教育，要在历史传承和现代阐释中探索适合的平衡点。既要尊重革命历史，又要把握新形势，丰富和挖掘红色教育的新时代内涵，使之与先进文化密切结合，与少年儿童的日常生活紧密联系。比如，广大少年儿童都亲身经历了抗击新冠肺炎疫情的伟大斗争，抗疫中彰显出的中国力量、中国精神、中国效率，正是鲜活的红色教育素材。

富于趣味性。对于少年儿童来说，应根据其个性心理特征寓教于乐，寓教于情。红色教育往往给人以轩昂庄重的崇高感，要创新方法手段，使之富有“童趣”，饱含“乐趣”。喜欢听故事是少年儿童的本性，要着力推动红色主题融入绘本创作领域，以文学和图画艺术的方式讲述红色年代中的儿童故事，激发少年儿童爱党爱国热情。

注重层次性。赓续红色基因是一项系统工程，必须根据不同学段不同年龄，分层次、分阶段、有重点地开展，才更具针对性和实效性。幼儿阶段可以从“爱家乡就是爱祖国”为切入点，引导他们萌发爱国思想。小学一、二年级侧重画英雄人物、讲革命故事等初步感受红色精神；三、四年级通过红色知识PK大赛、经典选读等了解革命年代峥嵘岁月；五、六年级开展演讲比赛等厚植爱国品质。

创新方法手段，增强红色育人的吸引力、感染力和实效性

利用可视化呈现：将“听、看”转变为“感受、体验”。少年儿童的认知发展水平决定了他们的学习以直接经验为主，主要依赖多感官通道获取直接感受刺激，进而将感性形象建构为基本认知。动画艺术更易受到少年儿童的青睐，要创作更多适宜儿童的红色动画剧，让少年儿童在愉悦自在的场景氛围中获得情感共鸣。当前，人工智能、智媒体等新技术新媒介日新月异，利用它们对红色资源进行可视化呈现和动画艺术创作，可以增强沉浸式体验感，从而强化少年儿童对红色文化的情感认同。

实现参与式互动：将“单向灌输”转变为“双向互动”。传统红色教育习惯于将少年儿童定位为“客体”角色，进行单向输出。新时代开展红色育人，应尽可能多让少年儿童参与其中，增强双向互动。比如喜欢游戏是少年儿童的天性，可以组织红歌表演活动，学生加入说唱形式，激发想象力与创造力；也可以围绕红色战役、革命人物等红色素材，打造内容逼真、情节生动、栩栩如生的教育游戏项目，从中体会革命先辈不畏困苦、不畏牺牲的革命精神，从而让红色基因“走出”书本，走入童心。

推进情景式体验：将“理论说教”转变为“情境感召”。红色资源作为历史遗存，它的生成环境与“10后”少年儿童的成长环境大不相同，若红色育人停留在缺乏情境感召力的“理论说教”方式中，难以激起少年儿童的学习兴趣。少年儿童满怀好奇，红色育人不能仅局限于课堂中，还要走向社会，在社会资源中去探寻、发现，进而熏陶并濡染学生的思想情感。比如，利用革命纪念遗址等红色基地的育人资源，积极开展寓教于行的“红色研学”活动，通过听讲、访问、求教、瞻仰等形式，拉近红色资源与少年儿童之间的时空距离，增强情景感染力，使红色基因渗入血脉、浸润心扉。

强化阵地建设，构建红色育人共同体

巩固学校主阵地。学校要将红色资源转化为教学素材，将红色精神转化为校园文化，实现红色课程和校园文化的相融共建。要将红色教育融入课堂教学中，特别要注意结合地方红色资源开发红色校本特色课程，如开发“红色经典我来讲”“红色故事我来画”等红色文化课程，让学生在讲述红色故事、演绎红色经典中感悟红色文化魅力。同时，要在校园文化建设上下功夫，积极开展红色阅读、红歌比赛等校园文化活动，让学生在浓郁的文化氛围中感受红色精神。

依托家庭首阵地。家庭是人生的第一所学校，家长的一言一行对孩子都是教育，家庭生活的一朝一夕对孩子有直接影响，尤其要担负起红色教育“从娃娃抓起”的责任。在家庭教育中，利用血缘纽带的优势，通过与孩子共同阅读红色故事等方式，加强对孩子的情感熏陶与品质培育，教育引导他们从小树立红色理想，传承红色精神。要积极参加学校安排的红色文化活动，充分发挥家校协同育人作用，建立良性的家校互动关系，实现红色教育效果的最优化。

建强社区微阵地。学校、家庭、社区是相辅相成、不可分割的协同育人共同体。红色基因世代传承离不开学校、家庭、社区的协同作用。社区教育是学校和家庭教育的延伸和有力补充，当前，很多社区以党建统筹整合社会资源，组织红色展览，举办红色宣讲，建立红色阵地，打造红色家园。要主动争取社区育人的力量支持，利用社区红色文化资源拓宽红色育人阵地，打通家庭、学校与社区的围墙，增强红色育人的联动性和开放性，实现红色资源共建共享。

（作者：孙岳兵 张琳，均系湖南师范大学马克思主义学院副教授）

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