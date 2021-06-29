原标题：往期回顾

河北省邯郸市滏河学校的“红色走廊”。郝群英摄/光明图片

山东淄博高青县实验小学学生展示自创的建党100周年剪纸作品。张陶摄/光明图片

从《山海情》到《觉醒年代》，近期，不少红色影视作品频频“破圈”，吸引众多青少年观众成为粉丝。中学生、大学生纷纷为剧情和剧中角色留言、刷屏，甚至在社交平台上模仿起影视剧中的经典场景。

2021年2月20日，习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话中指出，要鼓励创作党史题材的文艺作品特别是影视作品，精心组织党史主题出版物的出版发行，发挥互联网在党史宣传中的重要作用。要抓好青少年学习教育，着力讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命薪火代代传承。

为建党百年献礼是今年红色影视作品的主题。北京市艺术研究所国家一级导演张忠撰文指出：红色影视作品饱含着生动鲜活的党史教育资源，组织观看红色影视作品是对人民群众特别是青少年进行党史教育，培养其爱党、爱国、爱社会主义情感的重要方式。跟着优秀影视剧学党史，已经成为时下一种有效的学习方式。

让理想与信念之光闪耀银幕荧屏

正在读大二的周书源和他的同学们时常分享看剧的感受，“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”“心系家国，便能一往无前，所向披靡”，这是他们看完近期热播的红色影视剧后在朋友圈发的句子，情感饱满而热烈。“相比很多生硬的学习党史的方式，看剧更有代入感，让人迅速进入那个艰苦奋斗的年代，直观地感受先辈们的精神。”周书源说。

“在一个竞争性传播、注意力稀缺的时代，曾经有人断言，主旋律正能量是最难做好传播的。然而近段时间，一批制作精良的、以《觉醒年代》《山海情》为代表的红色影视剧接力‘破圈’热播，让理想与信念之光闪耀大小荧屏，引燃广大青少年学生学党史悟思想的高涨热情，也让前述断言瞬间黯然失色。”中国浦东干部学院中国特色社会主义研究院研究员肖晋说。

要实现主旋律红色影视剧“破圈”传播，让年轻人爱上学党史，正是近年来红色影视剧创作团队探索的方向。“这些红色影视剧的创制团队以打动和赢得青少年观众为最大目标，就像《觉醒年代》导演张永新所言，‘在拍摄过程中，时时刻刻想着年轻观众群体’。他们探索对红色题材进行创新化、年轻化的表达，努力打通历史人物和当下青少年群体的情感共鸣点和历史真实、艺术真实和生活真实的结合点。他们以党史为源泉，以生活为基础，让大时代、大事件、大人物和小切口、小细节互相交织，以小切口映照大时代，从小细节表现大事件大人物，让国家命运、社会状态、百姓生活在剧中都有了立体丰满的呈现，用充满人间烟火气的场景让书本里的历史事件和人物鲜活了起来，让书本里性格全无、形象干瘪的历史人物以兼具情感厚度和生活温度的方式可亲可感地呈现在青少年面前。正像B站网友在弹幕上表达的，‘因为（历史）鲜活、人物有魅力，所以为之着迷。’”肖晋说。

《光荣与梦想》的导演刘江介绍，从人物“家庭成员”的角度进入角色的情感世界，再进入他们的革命岁月，这样能够拉近与观众之间的距离。“年轻人接受事物更加丰富，所以用他们熟悉的方式去讲故事，我们要做得更好。”刘江说。

而《精神的力量》则采用“党史题材影视汇编+嘉宾宣讲+采访解读+外景拓展”的融合表达方式，从总导演到各分集导演都选取了资历和经验都十分丰富的资深导演担当，目的便是为了能够向观众精准地讲述党史故事、传递党史精神，希望能够通过创新的内容表达，让年轻人对党史里的故事和精神产生共鸣。

由此，肖晋想起著名教育学家苏霍姆林斯基的一句话：“对于确立一个人的世界观来说特别重要的一个方面是：教育者所说的每一句话都要经过反复掂量和深思熟虑。凡是内容空洞、枯燥乏味、生搬硬套以及大动肝火、神经过敏的话，都是有碍于创造条件使树立信念的过程正常进行。”

“无疑，这些红色影视剧的每一句话、每一个细节都经过了创制团队反复掂量和深思熟虑，因而才经得起广大青少年学生挑剔的观剧（影）眼光，激发起他们浓厚的观剧（影）热情，赢得了他们的情感共鸣。至于在剧（影）情中蕴藏的隐喻和巧妙的留白，就像创制团队留给青少年观众的一道道思考题，引发有心的他们在观剧（影）之外自发自愿思考，自己作出回答。”肖晋说。

让红色影视作品成为中国近现代史网课

“从教育的观点看，青少年时期最适于陶冶。对很多青少年来说，一部走心的影视剧，其影响力可能不亚于读几本书。知名编剧马继红有一年去某部队联系拍摄一部作品，当接待的人得知她是电视剧《红十字方队》的编剧时，一定要留下她吃顿晚饭。她后来一问才知道，原来现场8个人里，有7个人都是因为看了《红十字方队》才走入军校的。一部走心的影视剧给当代青少年带来的正向影响由此可见一斑。”肖晋说。

发挥优秀红色影视作品的艺术感染力，能推动党史学习教育“活”起来、“热”起来，润物无声地引导青少年沿着红色影视的光影印记，重温党的百年辉煌历程，深刻感悟党的初心和使命。

在北京大学艺术学院举办的“艺术经典中的党史”系列讲座中，2017级本科生丁倩深受触动，她说：此次讲座通过一部部献礼片重温了中国共产党成立的光辉历程，影视剧的片段令人身临其境，直观地、有温度地感受到开天辟地的激情岁月，是一次“入心入脑”的党史学习活动。以史为镜、以史明志，建党献礼片不仅仅是简单的历史回溯，更是对当代人的鼓舞与支持，为我们提供不懈奋斗的力量与勇气。

让党史题材“落地”，从年轻人主动接受党史题材开始，红色影视作品在创作上对历史题材进行年轻化表达和当代性挖掘，寻找历史人物与现代青年的精神通联，让历史人物与当今青年产生思想和精神层面的呼应与互动。

肖晋注意到，在观看《觉醒年代》的过程中，很多青少年学生边追剧边学党史、边追剧边写手记；还有不少学生看完剧后，马上找来相关的党史书籍去读；更有读者悄悄在豆瓣小组里转身成为党史学习的小教员，开始了历史知识科普，自发自愿为“觉醒爱好者”们补充历史知识。从读书，到历史人物，到历史故事，再到周边人物，成功把“觉醒年代”变成了“学习年代之中国近代史网课”。

共鸣是最好的传播，兴趣是最好的老师。“《觉醒年代》等红色影视剧用精良的制作感染并征服了口味挑剔的青少年，赢得了他们的认同和追捧。更让广大青少年学生通过观剧（影）对那段筚路蓝缕、苦难辉煌的党的历史产生共情共鸣，让他们进一步感悟到红色政权来之不易、新中国来之不易、中国特色社会主义来之不易，借此进一步增强对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同，激发他们学习成长和人生奋斗的内驱力。”肖晋说。

在新的党史中书写新时代青少年的人生奋斗史

这个暑假注定是一个有着丰富精神食粮的暑假，作为一个初一学生的妈妈，张莉已经排好了孩子暑假的时间表，娱乐时间安排了《理想照耀中国》《绝密使命》等红色影视作品观看。“一方面，现在许多考题会根据这些经典的红色影视作品来出题；另一方面，也想让孩子通过这些作品对历史发生兴趣，未来能够自己去主动了解和阅读相关书籍、资料等。”张莉说。

对此，肖晋认为，“在青少年的成长过程中，激发内驱力至为关键。找到内驱力、不断激发内驱力，解决心劲不强的问题，是青少年教育最重要的功课之一。每年暑假，既是学生们放松身心、修学储能的难得时光，更是磨砺心性、陶冶情操的宝贵时间窗口。”

针对青少年通过红色影视剧学习党史，肖晋提出了具体的方法：今年的暑期，恰逢建党百年华诞。建议家长们积极引导孩子走出课本知识学习的小课堂和自己围绕日常生活构建和守护的小世界。针对孩子对沉浸、互动、参与等学习方式的偏好，充分运用网上网下丰富的红色资源，通过和孩子共看红色影视剧、共聊观后心得、共访革命旧址、共寻红色记忆、共学红色精神，发挥“影视党课”“行走党课”“实境党课”等的协同育人功效，教育引导孩子不仅活在当下、也要活在历史和未来。

“要孩子们不仅跟身边的优秀同龄人交朋友、也要跟历史上的杰出人物交朋友，做红色精神火炬的传人。引导孩子从小修炼一颗温暖的心、宽广的心、奋进的心，不要满足于仅仅为自己而活、还要在服务国家和社会、造福人民中创造更有高度、更有境界、更有品位的人生，用一辈子的努力，发出更多火和热，活出人生的更多意义。让这一代青少年的青春史融入实现中华民族伟大复兴的新的党史，更好地书写新时代青少年的人生奋斗史。”肖晋说。

张忠从红色影视创作上提出了建议，他认为，党史题材影视创作要以完善和提升作品艺术内涵为目的，凸显文艺作品的艺术属性和精神属性。党史题材影视创作者用优秀的文艺作品记录党的百年奋斗历程，无论是写实的情景再现，还是浓缩史实的综合表现，都要带着崇敬和敬畏的心，这样才能创作出深入人心的精品佳作，为史增辉。

“党史题材影视工作者在创作过程中要将主旋律艺术作品的审美特征结合到党史学习教育中，以感人肺腑的史实激励人民群众，以创新性的艺术再现感召时代青年，鼓舞迈进新征程、奋进新时代的精气神。”张忠最后说。（记者 杨飒）

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