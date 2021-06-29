原标题：云南大学为何敢把体质测试与毕业挂钩

中青报·中青网记者近日了解到，云南大学已从2020级学生开始严格执行学生毕业与体质测试成绩（须达50分）挂钩的政策，将从2021级新生开始，这一要求进一步提高到体质测试不合格者（60分）不发毕业证的标准。

“大学生体质测试不合格不能毕业”一直是一个热门话题，按照教育部在2014年印发的《高等学校体育工作基本标准》，大学生毕业时，体质测试成绩达不到50分者按结业处理，但在实际操作中，能够不折不扣执行下来的高校并不多。云南大学体育学院院长王宗平认为，究其原因，主要是高校都可能面临着如果严格执行上述规定，就会出现不少学生无法毕业的尴尬。

此次云南大学敢于在学生体质与毕业挂钩的要求上动真格，王宗平表示，在开齐开足体育课、体育活动开展广泛、体育师资得到改善之后，学生体质一定能明显提高，学校自然有了底气。等到2020级和2021级学生毕业的时候，因体质测试不达标、不合格而无法取得毕业证的学生比例，将低至与因学业问题无法毕业的学生比例相当，那么，学生体质测试不合格不能毕业的规定也就不会再因为“法不责众”而难以落实。

记者了解到，根据云南大学近日发出的《关于调整2021级部分公共课程教学方案的通知》（以下简称“通知”），云南大学本科所有年级均将开设体育必修课，其中大一大二为144学时，大三48学时，大四8学时，总计200学时（国家要求为144学时）。王宗平介绍，这一方案原本计划从今年秋季新学期开始实施，但考虑到目前的体育师资和基础条件，将采取分步走的办法推进。从2021级新生开始，首先将体育课时调整到160学时，之后逐步增加到200学时。

除了体育课时增加之外，体育课每学期的考试内容也将作出调整。根据“通知”，每个学期所有体育项目课程的考试内容和分数组成为：50%运动技能+40%体质测试+10%平时成绩。其中，体质测试成绩的所占比重为40%，这是云南大学在体育课考试内容上的一个突破。

王宗平介绍，虽然体质测试与毕业挂钩的规定早已体现在教育部的文件中，但是大学体育课的教学内容、考试内容与体质测试脱节的问题也一直存在。即：大学体育课的教学内容、考试内容基本上都与体质测试的项目无关。比如，一名大学生可能以瑜伽为体育课的选修内容，那么，她（他）在这学期的体育课就以瑜伽的学习为主，该学期的体育课考试内容也会以瑜伽为主。与体质测试相关的长跑、仰卧起坐（引体向上）等训练，很少乃至完全不会出现在体育课上。重视一点儿的学校，体质测试成绩在体育课考试分数中的比重通常也在20%以下。这样，既不能在日常的体育课上帮助学生加强锻炼，也无法引起学生对体质测试项目的足够重视。

按照“云南大学公共体育课程改革方案（草案）”，云南大学将建立“运动技能+体质健康”的男女合班选项体育课教学模式，在一、二、三年级六个学期开设不少于20门（逐步增加至30门）的体育项目，每学期的每次课的内容都是由专项技能和身体素质组成，每次体育课保证不低于50%的练习密度和中等偏上的运动强度。除了游泳项目外，其它所有年级所有项目的每次体育课必须进行长跑和力量练习。

对这一规定，王宗平解释说，体育课需要保证学生有50%以上的练习密度，是为了规避我们很多时候的体育课上，体育老师的讲解过多，导致学生大多数时候都是站着、听着。50%以上的练习密度，要求每堂体育课上，学生真正在运动的时间应该在一半以上，即体育老师要少讲解、少分神、多指导，让学生少站立、少等待、多运动。另外“云南大学公共体育课程改革方案”要求学生每节体育课上都要进行跑步训练，并且规定了男生2000米（5圈）、女生1600米（4圈）的量，这是因为，虽然现在很多高校都强调让学生跑起来，甚至还有校园APP可供学生跑步打卡使用，但是因为缺乏监督，也存在学生偷懒、作弊代跑的现象，比如，有的学生一个人拿着几个人的手机，帮同学在校园APP上跑步打卡，这就很难让学生真正跑起来。

王宗平表示，希望学生在体育课上养成体育锻炼的习惯，进而真正增强体质。体育课在引导、督促学生加强锻炼、增强体质方面的作用不能弱化，不能完全以满足学生的喜好（娱乐化、温柔化的运动项目）为导向。通过体育课的日常训练，加上每学期把体质测试的内容加进体育课考试中，我们相信，学生体质肯定能提高，4年后，绝大多数学生的体质测试成绩在60分以上应该是没有问题的。

未来，云南大学的本科毕业生在领取毕业证、学位证之外，还将领取由校长签发的《体质健康证书》和《体魄强健证书》。云南大学将力争在“十四五”期间毕业生体质测试合格率实打实地达到95%以上，优良率达到40%以上，确保经得起第三方随时现场抽测。

云南大学还对体育师资改善和提高体育教师待遇进行了规定：按照在校本科生300:1的生师比，选优配齐体育教师。保证体育教师与其他学科（专业）教师工作量的计算标准一致，实行同工同酬。

王宗平解释说，包括云南大学在内，国内绝大多数学校体育老师的工作量计算，对比主课（公共基础课、专业课）老师都是打折扣的，这一次，“云南大学体育改革方案”规定体育老师与其他学科老师同工同酬，这将有助于激发体育老师们的工作热情和自信心。(记者 慈鑫)

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