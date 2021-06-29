新华社北京6月28日电（记者赵琬微、胡浩）全国各地陆续进入了高考填报志愿时间。今年，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考改革省市的考生迎来了全新的志愿填报模式。

记者采访了解到，新高考改革带来志愿填报的显著改变。

北京师范大学招生办公室王烨表示，新高考改革后，考生考试的科目以及志愿填报的模式发生改变，不再区分文理科。同时取消了本科一批、二批、三批，本科普通批只有一个批次，考生志愿填报选择更加充分。

近几年，一些高校新增了部分本科招生专业。以北师大为例，北京校区新增金融科技专业，新增心理学、地理科学和经济学三个专业进入拔尖人才培养计划等，紧密结合学校的优势与时代发展和社会需求。

对外经贸大学招生就业处处长徐松表示，对于新高考改革省份，高校招生最大的政策变化是设了专业选考科目要求，这要求考生在填报专业志愿时必须确认选考科目是否与心仪专业的选考科目要求相匹配。

“我校大部分热门专业不限考试科目，如经济、金融、法学、管理、文学等专业，但部分专业如金融工程、精算学、数据科学与大数据技术、电子商务类等专业限考物理。”徐松说，考生在填报专业志愿时必须详细了解。

针对高考改革带来志愿填报的改变，专家提示，考生与家长要认真了解今年政策规定，并通过官方渠道与学校的招生负责老师进行对接，详细了解各校的招生录取政策。

——志愿填报“委托”给机构不可取。针对填报志愿模式的变化，有的家长担心自己对大学最新的专业设置不了解，难以给孩子指导。一些社会机构从中看到了商机，为考生提供价格高昂的志愿填报咨询服务。

对此，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕表示，不要简单地把志愿填报“承包”或者“委托”给他人，而是请考生、家长和学校共同深入细致地参与研究，家长带着考生一起完成这次重要抉择。

他建议，填报志愿要遵循考生、家长、老师三方共同参与的原则。考生要认真思考自己未来的发展方向。从国家和社会的需求、家庭的期待出发，将理想、爱好和目标结合在一起，对专业方向、学校类型进行判断和选择。

北京市第十七中学教师席蓉蓉说，填报高考志愿既是孩子升学的一次选择，也是生涯规划的重要一环，可以开个家庭会讨论决定。引导孩子在全面认识自身能力、兴趣特质的基础上结合个人理想、大学专业特点、未来发展趋势等多种因素，慎重做出选择。

——多途径了解权威招生信息。北京四中教学处副主任程国红说，家长和考生要用好资料，了解往年招考情况。通过多途径、多渠道了解权威信息，如北京考试院网站、阳光高考平台，各高校官网等。同时，通过线上官方平台或线下咨询会与目标院校沟通。

教育部提示，在志愿填报指导过程中，各地各校要积极运用信息化手段，为考生提供志愿填报的政策解读、参考信息和咨询指导。要加强志愿填报管理，各地教育行政部门要联合市场监管等部门，对虚假宣传、违规开展志愿填报指导的经营机构进行严肃查处。

(责编：杨光宇、岳弘彬)