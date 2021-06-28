人民网北京6月28日电 近日，成都工业学院举行2021年毕业典礼暨学位授予仪式，校长严余松发表了题为《浪花入海逐梦行，青春璀璨书芳华》的演讲，共同见证2965名本科毕业生同学的特别时刻。

严余松表示，希望同学们勇担重任，奋发有为；崇尚真理、创新报国。以“咬定青山不放松”的决心，披荆斩棘，自强不息；以“立根原在破岩中”的韧劲，知难而进，傲立潮头。

成都工业学院校长严余松在毕业典礼上发表讲话（学校供图）

严余松在题为《浪花入海逐梦行，青春璀璨书芳华》中的演讲内容节选如下（有删减）——

毕业之际，面临崭新的人生际遇和时代的使命担当，为了让大家更好地奋斗新时代、把握新征程，我想分享三点希望，与你们一起思考与共勉。

希望你们勇担重任，奋发有为。当历史的车轮来到2021年，我们将迎来中国共产党建党百年华诞，同时也将开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。我粗略的算了一下，你们这批毕业生，到2049年新中国成立百年时也才50岁左右，这期间大家年富力强，正是干事创业的好时候。

这种个人命运与祖国强盛的紧密交织，是何等的幸运和荣光！当然，幸运与失落、荣光与苦难总是并行的，并且越是接近目标的实现，越是会遇到前所未有的挑战。我们国家面临的高质量发展，任务更为艰巨，年青的你们必须肩膀扛起这份新时代的责任！

希望你们崇尚真理、创新报国。当今世界，以大数据、互联网、物联网、人工智能等为代表的新一轮信息技术不断突破，深刻影响着人类的生产生活及思维方式。“青年兴则国家兴，青年强则国家强”，青年理应走在创新创造前列，成为扎根大地、堪当大任的杰出英才。材料与环境工程学院的王雪峰同学，所在团队代表学校多次参加“互联网+”“挑战杯”“创青春”等学科竞赛并取得一定成果。曾获四川省“挑战杯”一等奖，“互联网+”金、银奖，全国大学生生命科学创新创业大赛二等奖等，申报国家级大创项目两项并顺利结题，申报国家专利八项并获授权。

我们的校友和同学也在四川省“互联网+”大学生创新创业大赛等各类创新创业大赛中屡获佳绩。生活从不眷顾因循守旧、满足现状者，从不等待不思进取、坐享其成者，而是将更多机遇留给勇于和善于创新的人们。我相信，你们一定能够掌握更多具有自主知识产权的核心科技，拿出更多硬核产品，通过不懈努力去推动新技术的突破、催生新产业的变革，为科技创新和国家发展贡献力量！

骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。日日行，不怕千万里；常常做，不怕千万事。翻开成工院的历史，“一颗恒心，奋斗到底”的精神跃然纸上。我们有“艰苦奋斗”的办学精神，有“手脑并用、学做合一”的实干精神。一代代成工人拼搏奋进，砥砺前行，在各行各业做出引领时代的业绩。希望你们带着成工精神，胸怀高远追求走出校门，以实干担当行走远方。

今天你们毕业了，同学们，愿你们不为风雨所惧，不被干扰所惑，以“咬定青山不放松”的决心，披荆斩棘，自强不息；以“立根原在破岩中”的韧劲，知难而进，傲立潮头，劈波斩浪，勇往直前！成都工业学院永远是你们的另一个“家”，希望你们有空多回家看看。母校祝你们毕业快乐、前程似锦！

(责编：李依环、熊旭)