人民网北京6月28日电 近日，中国石油大学（华东）举行2021年毕业典礼暨学位授予仪式，中国科学院院士、校长郝芳发表了题为《志存高远 砥砺奋斗》的演讲。

郝芳谈到，新时代的石大人要有“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，以包容大度、不计得失的胸怀，做到责任面前有我、功名面前无我、为了事业忘我，以国家为先、以事业为重、以奉献为荣，在担当奉献中成就光辉的事业、璀璨的人生。

中国石油大学（华东）校长郝芳在2021年毕业典礼暨学位授予仪式上发表演讲。（学校供图）

郝芳校长在题为《志存高远 砥砺奋斗》中的演讲内容节选如下（有删减）——

你们对于石油大学是具有特殊意义的一届毕业生。我2017年来校工作，在座的本科生是我来校以后迎接的第一届新生。你们见证并全程参与了“双一流”建设，见证和参与了学校为长远发展而进行的学科布局优化和学院调整；你们对成才的渴望，推动了学校大力引进高端人才、承担重大任务、强化三个融合（即学科融合、科教融合、产教融合）；你们参与了65周年校庆，见证了“杨光华”星命名；你们见证、参与了古镇口校区的建设和启用，更见证了学校打造新能源、新材料、高端化工、海洋信息等新学科高地的巨大努力……在学校全体教职工和在座每一位同学的共同努力下，学校与你们共同实现着新的成长，正在开启守正创新、接续奋斗的新征程。

你们主动适应学校院系调整带来的各种变化，以实际行动支持学校面向未来进行的学科布局优化和学院调整；你们克服了古镇口校区运行之初设施不尽完善带来的不便，以良好的精神风貌快速融入了新校园；你们克服了疫情带来的各种困难，圆满完成了线上线下的学习任务；你们期盼许久的空调很快就要全部安装完毕，但你们中的很多同学没能享用就将离开母校……在学校争创一流、大力改善办学条件的艰苦努力中，你们给予了学校最大的理解和支持，我代表学校感谢你们！

你们即将奔赴四面八方，开启人生新征程。在临别之际，作为师长和朋友，我通过三个关键词，谈几点我对人生的思考和感悟，与大家共勉。

第一个词是“格局”。

格局决定一个人的情怀、视野和事业的高度。你们离开校园，是迎接挑战和迎接新的学习阶段的开始。希望大家锤炼大格局，涵养家国情怀。石油大学最大的荣光，是始终与祖国同呼吸、共命运，以保障国家能源安全为己任。石大人以“我为祖国献石油”的豪迈气概，参加了新中国几乎所有大型油气田的勘探、开发，参加了几乎所有大型石油化工厂的建设和运行，为中国石油工业从无到有、从弱到强做出了不可替代的贡献。家国同心是石大精神的核心之一，也应成为新时代石大人应有的情怀。希望同学们把自己的人生事业融入国家发展和社会进步的洪流中，在为社会创造价值的过程中实现个人的梦想。希望大家锤炼大格局，树立远大理想。明代著名思想家王守仁说：“志不立，天下无可成之事”。

被同学们称为“最帅校友”的王德民院士，大学期间就树立了“为祖国石油工业做贡献”的远大志向，通过不懈的努力和探索，创造了世界奇迹。“王德民星”的命名，正是对王德民院士怀揣远大志向、做出卓越贡献的最佳褒奖。希望大家锤炼大格局，达到宽容和无私的境界。在需要团队合作和协同创新的新时代，唯有宽容他人、才能成就自我。人到无求品自高。新时代的石大人要有“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，以包容大度、不计得失的胸怀，做到责任面前有我、功名面前无我、为了事业忘我，以国家为先、以事业为重、以奉献为荣，在担当奉献中成就光辉的事业、璀璨的人生。

第二个词是“认真”。

在当今这个追求创新、创业的时代，讲“认真”这两个字似乎不够时尚。我深刻体会到，尽管我们几乎每天都在讲创新、创业，却往往忽略了认真是创新、创业的前提。移动互联网时代随手可得的各种信息，使社会上出现了很多侃侃而谈、看似学识渊博之人，掩盖了认真钻研的艰辛过程。我校校训是“惟真惟实”，其最基本的要求也是认真。认真是精益求精地完成本职工作的前提，更是成就事业、成为人才的前提。

我们常说，失败是成功之母，这告诉我们成功的曲折。毫不夸张地讲，认真是成功之基、创新之源。我们是不是也可以说，认真是成功之父、创新之父？希望每位同学以认真的态度和不怕失败、百折不挠的精神成就事业，成为建设祖国的栋梁之才。

第三个词是“奋斗”。

我2017年来校工作，几乎每次讲话都必谈奋斗，为什么？我看到很多人小有成绩就自我满足、不再奋斗，很多人知难而退、怕苦怕累、不敢奋斗，更有人因为富裕的家庭生活而不愿奋斗。中国社科院的一项调查显示，中国有80%的大学生和86%的职场人都有懈怠和拖延症。懈怠可以毁掉一个人的所有天赋和机遇。因此，我要谈奋斗。

通过学习党史，我最深刻的感受是三个词：初心、核心、奋斗。以为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴为初心和使命，中国共产党作为各项事业的领导核心，带领全国人民经过坚苦卓绝的探索和奋斗，使中国人民站起来、富起来、强起来。你们在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点开始新征程，第二个百年目标的实现、中华民族的伟大复兴要求你们必须担当重任，只有不懈奋斗才能不辜负党和国家的期待。当今世界正在经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革正在重塑国家竞争力，也正在给经济社会发展和人们生活带来深刻变革，你们只有通过不懈的奋斗才能迎接这些挑战。

石油大学培养了一大批杰出的学子。石油大学还是少有甚至唯一一所同时拥有以校长和校友名字命名小行星的高校。这些校友都是奋斗的楷模，都是我们学习的榜样。成功没有捷径，不懈奋斗是成就事业、成为人才的唯一路径，新时代只能是奋斗者的时代。希望你们仰望星空、脚踏实地，做新时代的奋斗者，在不懈奋斗中开创幸福的人生，奏响新时代的青春之歌！

同学们，你们在石大留下了拼搏的足迹和美好的记忆，我希望你们带上所学的知识和石大全体教职工的祝福，以饱满的热情开启人生新征程，传播和弘扬“家国同心、艰苦奋斗、惟真惟实、追求卓越”的石大精神。我相信，只要你们发扬石大精神，就一定能够成就充实、幸福的人生，成为值得尊敬的石大人，成为建设祖国的栋梁。母校永远关注你们、支持你们，永远是你们坚强的后盾。最后，祝全体毕业生事业有成、生活幸福！

(责编：李依环、熊旭)