原标题：圆桌小记者实践垃圾分类

昨天，北京青年报教育圆桌第七届小记者团正式成立。小记者们现场聆听了北青报新闻编辑的新闻写作培训，还在北青报记者的带领下学习了垃圾分类的基本知识，并“上手”实践了垃圾分类。

据了解，“教育圆桌”（ID:jiaoyuyuanzhuo），通讯社小记者团成立三年来，已经先后组建六届小记者团，宗旨是搭建一个生动、真实的沟通平台，切实帮助学生粉丝提高写作能力，让学生粉丝有更多的参与感和获得感。新一届小记者团将在北青报编辑和记者的带领下参加新闻实践活动，走进真实新闻世界。

在成立大会上，指导老师以《新闻采访需要哪些基本功》为题，向小记者们讲述了新闻的定义，以及新闻采访写作中最重要的观察能力、提问能力以及理解能力。新闻采访中观察能力非常重要，在采访实践中，小记者们要充分调动自己的五感仔细观察体会以获得更多的线索。同时，很多有价值的新闻光靠观察是不行的，还需要“会提问题”，这样最终的报道才会有内容，为读者提供有价值的信息。

掌握了这些理论知识后，小记者们还参加了第一次“新闻实践”课程。在北青报记者的带领下，小记者们学习了垃圾分类的基础知识。在学院路街道，小记者们参观了厨余垃圾转化机。厨余垃圾经过特殊处理“变废为宝”，“化身”肥料，为居民们养护的花卉和蔬菜提供养分。另外，小记者们还参观了“蚯蚓塔”设施，观察居民投放的可供蚯蚓食用的厨余垃圾，如摘菜剩下的叶子等。在现场，小记者们纷纷与学院路街道的志愿者们就垃圾分类问题进行互动，体验了第一次“采访”生涯。（记者 刘洋）

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