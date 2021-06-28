原标题：从教70余载 用讲台延续一生所爱

张礼，清华大学高等研究院返聘教授、物理系退休教授。1949年张礼放弃在美国免费攻读研究生的机会回北洋大学物理系任教。24岁第一次登上讲台时，他和学生的年龄差不多，如今的学生们早已是他孙辈的年龄，这一生，张礼始终没有离开过讲台。

1957年，张礼到清华大学工作，参与创建工程物理系，1982年又出任物理系复系后的首位系主任。1997年，由张礼主编的《近代物理学进展》一书，被评为“九五”国家教委重点教材，张礼也获得北京市教学改革一等奖。张礼发表的“电子-正电子系统的定态及其湮没转变”研究论文，被国际公认为正电子湮没谱学的奠基性文献。 2013年，他因提出场论中的旋量演算新方法获得中国物理学会周培源奖。

多年来，除了科研，张礼长期从事物理学教学工作，在他看来，作为教师的责任，是要为国家培养担起科学未来的青年学子。谈到学生，张礼总是很激动，他说，“看到这么多年，这么多学生到了国家的各个岗位，很多人成了骨干，这是我最大的安慰，这就是我生活的意义，活着就是为了这个！”“量子力学前沿选题”这门课从1998年开课，张礼讲了20多年。每次课前，张礼至少要用一个下午加一个晚上备课，课程所用的PPT也都是他亲手制作。

2020年春季学期，受疫情影响，张礼开始挑战线上教学。他搭档助教胡嘉仲联合开设“量子力学前沿选题”在线课堂，通过雨课堂+微信群的方式挑战在线教学，这是张礼从教70余年“挑战无极限”的“再出发”。这次联合授课，他不仅亲自准备讲义，还主动与助教胡嘉仲就课堂的内容设计多次讨论。作为教师“新人”的胡嘉仲感慨地说：“先生的精神，可敬、可佩！”

文/本报记者 王薇

其他上榜人物

吴学芳，男，1941年8月出生，大兴区高米店街道郁花园二里社区居民。吴学芳退休后主动为居民理发、打扫楼道、宣传环境卫生参与排查巡逻，还利用废旧木板门窗相框等材料制作了一个长20米、宽1.45米的宣传小长廊。他将党建、时政新闻社会新闻社区见闻等分成22个小栏目一两周一更新，多年来光笔记就积攒了厚厚30本。如今伫立了18年的宣传栏已成社区景点倍受好评。

北京2022年冬奥会和冬残奥会延庆赛区核心区联合党委，由18个建设单位组成，于2018年6月27日成立。延庆赛区是冬奥三大赛区中新建场馆最多、建设难度最大的赛区；联合党委带领上万名冬奥建设者在最高海拔2198米的高山丛林中开展“百日会战”，完成会战节点83个，全面超前完成任务。2020年底，国家高山滑雪中心、雪车雪橇中心、冬奥村及山地新闻中心全都完工，国家高山滑雪中心7条雪道全都开放。

余尘，男，1971年11月出生，北京市合达律师事务所主任。确凿的数据、生动的案例、鞭辟入里的分析已成余尘法制讲座的典型特征。每年义务为社区举办三四十场法治讲座，他足迹遍布石景山区多个街道的几十个社区。带律师进驻拆迁办、指导老年人立遗嘱、增强居民合同法意识、帮助百姓防范金融风险，他为上百人提供了法律援助；“余律师说法”在社区深入人心。

李建合，男，1975年4月出生，市公安延庆分局交通支队勤务指挥科科长。曾因公负伤带有7级伤残的李建合在危难险重面前从未退缩：化学品事故车起火爆炸泄露后，他带领民警一铲铲地用沙土围挡清除，警服和鞋被腐蚀得千疮百孔；遇强降雪封路，300多辆大货车拥堵，他协调2小时打通绕行路线，又带民警步行5公里逐个告知每一辆被困车，雪水湿透棉鞋。诸如此类不胜枚举。（记者 王薇）

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